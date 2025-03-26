ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ян БлаховичОчередной бой Блаховича закончился скандалом. UFC списал со счетов польского ветерана Гарри КейнТрансферный дайджест. 18 — 24 марта Игор ТудорУпрощение игры. «Ювентус» уволил Тиагу Мотту и назначил Игора Тудора
    Все новости спорта

    Меньшик возьмет реванш у Махача?

    Махач — Меньшик. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Майами 26 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Махач — Меньшик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Якуб Меньшик
    Чехи Томаш Махач и Якуб Меньшик встретятся в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Меньшик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2025 года

    Томаш Махац

  • Чехия
    •  Томаш Махац 02:00 Якуб Меншик

    Якуб Меншик

  • Чехия
    •

    Махач

    Томаш в первом матче одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:2, 1:6, 6:3.

    В следующем раунде чешский теннисист выиграл у двухметрового американца Райли Опелки (7:6, 6:3), который во втором круге остановил финалиста недавнего «Мастерса» в Индиан-Уэллс Хольгера Руне.

    Махач на калифорнийском «тысячнике» не смог доиграть стартовый матч против Есукэ Ватануки.

    Интересно, что это был шестой случай за последние полгода, когда он снялся по ходу матча.

    Прогнозы на теннис

    Правда, здесь важно отметить, что сразу после победы на «пятисотнике» в Акапулько Махач признался, что его беспокоила мышечная травма.

    Меньшик

    Якуб тем временем впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

    В первом раунде чех одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 6:4, 3:6, 6:1.

    Но главным событием стала победа Меньшика над Джеком Дрейпером, который ранее в этом месяце стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Меньшик переиграл британца в напряженном матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.

    В третьем круге 19-летний теннисист выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.83, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.98.

    Прогноз: в конце февраля Томаш выиграл у Якуба на старте турнира в Акапулько — 6:4, 2:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче чехи тоже проведут больше 20 геймов. При этом вполне вероятно, что им снова понадобится дополнительная партия.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.05
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:35
    •  1.80
  • Прогноз на матч Южная Корея — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч КНДР — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Китай — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Димитров — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Монфис — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Иран — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Азербайджан — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Махач — Меньшик: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 26.03.202502:00. Меньшик возьмет реванш у Махача?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры