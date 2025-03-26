Томаш Махац
Якуб Меншик
Махач
Томаш в первом матче одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:2, 1:6, 6:3.
В следующем раунде чешский теннисист выиграл у двухметрового американца Райли Опелки (7:6, 6:3), который во втором круге остановил финалиста недавнего «Мастерса» в Индиан-Уэллс Хольгера Руне.
Махач на калифорнийском «тысячнике» не смог доиграть стартовый матч против Есукэ Ватануки.
Интересно, что это был шестой случай за последние полгода, когда он снялся по ходу матча.
Правда, здесь важно отметить, что сразу после победы на «пятисотнике» в Акапулько Махач признался, что его беспокоила мышечная травма.
Меньшик
Якуб тем временем впервые в сезоне выиграл три матча подряд.
В первом раунде чех одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 6:4, 3:6, 6:1.
Но главным событием стала победа Меньшика над Джеком Дрейпером, который ранее в этом месяце стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Меньшик переиграл британца в напряженном матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.
В третьем круге 19-летний теннисист выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 6:4, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.83, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.98.
Прогноз: в конце февраля Томаш выиграл у Якуба на старте турнира в Акапулько — 6:4, 2:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче чехи тоже проведут больше 20 геймов. При этом вполне вероятно, что им снова понадобится дополнительная партия.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.