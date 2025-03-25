Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

Лорненцо второй год подряд дошел в Майами до 1/8 финала.

В первом матче итальянский теннисист выиграл у француза Кантена Алиса — 3:6, 7:6, 7:5.

В третьем раунде у Музетти был непростой матч против канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 6:2, 6:3.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что Музетти в этом сезоне еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Джокович

Новак тем временем уверенно прошел предыдущие раунды, но при этом важно понимать, что ему действительно досталась легкая сетка.

В первом матче сер выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 6:0, 7:6.

По такому же сценарию прошла и встреча с аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:1, 7:6.

Интересно, что Джокович, по мнению букмекеров, стал главным фаворитом турнира после сенсационного поражения Карлоса Алькараса от Давида Гоффена.

Но мы всего лишь добавим, что перед этим Новак не выиграл ни одного матча в Дохе и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, уступив Маттео Берреттини и Ботику ван де Зандшульпу соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 3.38, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: Новак выиграл семь из восьми предыдущих матчей против Лоренцо. Однако почти во всех случаях сербу пришлось конкретно понервничать. Несмотря на статистику, итальянца можно назвать неудобным соперником для бывшей первой ракетки мира. Скорее всего, в предстоящем матче Джоковичу тоже будет нелегко.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.