Гаэль Монфис
Себастьян Корда
Монфис
Гаэль дошел до 1/8 финала в Майами впервые с 2016 года.
Более того, теперь он — второй в списке самых возрастных участников 1/8 «Мастерса».
При этом на текущем турнире 38-летний француз провел уже три трехсетовых матча.
В первом Монфис выиграл у венгра Фабиана Марожана (6:3, 3:6, 6:4), а во втором — у чеха Иржи Легечки (6:1, 3:6, 7:6).
В третьем круге Монфис остановил испанца Хауме Муньяра (7:5, 5:7, 7:6), который перед этим уверенно переиграл Даниила Медведева.
Корда
Себастьян выиграл два подряд матча впервые после январского турнира в Аделаиде, на котором он дошел до финала.
В первом матче на текущем турнире американец спокойно выиграл у Элиота Спиццирри — 6:4, 6:2.
Но главным сюрпризом стала уверенная победа Корды над Стефаносом Циципасом — 7:6, 6:3.
Этот результат действительно стал сюрпризом на фоне недавних провалов Корды, которого постоянно беспокоят разные мышечные повреждения.
Ни для кого не секрет, что в оптимальном состоянии Корда способен конкурировать почти с любым соперником.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.28, победу Корды букмекеры предлагают за 1.63.
Прогноз: две недели назад Гаэль выиграл у Себастьяна в Индиан-Уэллс со счетом 7:6, 7:6. Однако сейчас опасно ставить на француза. Монфис провел уже три изнурительных матчах, тогда как у Корды было куда меньше энергозатрат. Вполне вероятно, что американец воспользуется усталостью соперника.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.