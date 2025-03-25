Француз Гаэль Монфис сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Монфис

Гаэль дошел до 1/8 финала в Майами впервые с 2016 года.

Более того, теперь он — второй в списке самых возрастных участников 1/8 «Мастерса».

При этом на текущем турнире 38-летний француз провел уже три трехсетовых матча.

В первом Монфис выиграл у венгра Фабиана Марожана (6:3, 3:6, 6:4), а во втором — у чеха Иржи Легечки (6:1, 3:6, 7:6).

Прогнозы на теннис

В третьем круге Монфис остановил испанца Хауме Муньяра (7:5, 5:7, 7:6), который перед этим уверенно переиграл Даниила Медведева.

Корда

Себастьян выиграл два подряд матча впервые после январского турнира в Аделаиде, на котором он дошел до финала.

В первом матче на текущем турнире американец спокойно выиграл у Элиота Спиццирри — 6:4, 6:2.

Но главным сюрпризом стала уверенная победа Корды над Стефаносом Циципасом — 7:6, 6:3.

Этот результат действительно стал сюрпризом на фоне недавних провалов Корды, которого постоянно беспокоят разные мышечные повреждения.

Ни для кого не секрет, что в оптимальном состоянии Корда способен конкурировать почти с любым соперником.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.28, победу Корды букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: две недели назад Гаэль выиграл у Себастьяна в Индиан-Уэллс со счетом 7:6, 7:6. Однако сейчас опасно ставить на француза. Монфис провел уже три изнурительных матчах, тогда как у Корды было куда меньше энергозатрат. Вполне вероятно, что американец воспользуется усталостью соперника.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.