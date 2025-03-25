ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 18 — 24 марта Игор ТудорУпрощение игры. «Ювентус» уволил Тиагу Мотту и назначил Игора Тудора Шон Брэди против Леона ЭдвардсаЧемпионство Эдвардса было случайным. И Шон Брэди наглядно это показал
  • 09:48
    • Свентек вышла в полуфинал турнира в Майами
    Все новости спорта

    Монфис снова обыграет Корду в матче с двумя тай-брейками?

    Монфис — Корда. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Майами 25 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Гаэль Монфис Прогнозы на Себастьян Корда
    Прогноз и ставки на Монфис — Корда
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 25 Марта 2025 года

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •  Гаэль Монфис 19:00 Себастьян Корда

    Себастьян Корда

  • США
    •

    Монфис

    Гаэль дошел до 1/8 финала в Майами впервые с 2016 года.

    Более того, теперь он — второй в списке самых возрастных участников 1/8 «Мастерса».

    При этом на текущем турнире 38-летний француз провел уже три трехсетовых матча.

    В первом Монфис выиграл у венгра Фабиана Марожана (6:3, 3:6, 6:4), а во втором — у чеха Иржи Легечки (6:1, 3:6, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    В третьем круге Монфис остановил испанца Хауме Муньяра (7:5, 5:7, 7:6), который перед этим уверенно переиграл Даниила Медведева.

    Корда

    Себастьян выиграл два подряд матча впервые после январского турнира в Аделаиде, на котором он дошел до финала.

    В первом матче на текущем турнире американец спокойно выиграл у Элиота Спиццирри — 6:4, 6:2.

    Но главным сюрпризом стала уверенная победа Корды над Стефаносом Циципасом — 7:6, 6:3.

    Этот результат действительно стал сюрпризом на фоне недавних провалов Корды, которого постоянно беспокоят разные мышечные повреждения.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Ни для кого не секрет, что в оптимальном состоянии Корда способен конкурировать почти с любым соперником.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.28, победу Корды букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: две недели назад Гаэль выиграл у Себастьяна в Индиан-Уэллс со счетом 7:6, 7:6. Однако сейчас опасно ставить на француза. Монфис провел уже три изнурительных матчах, тогда как у Корды было куда меньше энергозатрат. Вполне вероятно, что американец воспользуется усталостью соперника.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.05
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:35
    •  1.80
  • Прогноз на матч Южная Корея — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч КНДР — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Китай — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Димитров — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Иран — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Азербайджан — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Палестина — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монфис — Корда: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 25.03.202519:00. Монфис снова обыграет Корду в матче с двумя тай-брейками?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры