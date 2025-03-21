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    Джокович проиграет даже Хиджикате?

    Хиджиката — Джокович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хиджиката — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 22 Марта 2025 года

    Ринки Хиджиката

  • Австралия
    •  Ринки Хиджиката 18:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Хиджиката

    В первом раунде Ринки одержал победу над Хамадом Меджедовичем — 7:5, 3:6, 7:5,

    Австралиец все-таки воспользовался непростой ситуацией серба, для которого это был первый матч после травмы.

    Это четвертый случай в сезоне, когда Хиджикате удалось пройти хотя бы раунд на уровне основной сетки ATP.

    Лучшим результатом Хиджикаты в этом году пока остается выход в четвертьфинал на турнире в Аделаиде.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Хиджиката после победы над Александром Шевченко проиграл Брэндону Накашиме.

    Джокович

    Новак тем временем провалил недавние турниры. По всей видимости, настал тот момент, когда он больше не в состоянии бороться за титулы на крупнейших турнирах.

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    • Главным разочарованием стало поражение серба от Ботика ван де Зандшульпа (2:6, 6:3, 1:6) в стартовом матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    При этом перед матчем Джокович несколько раз подчеркивал, что его ничего не беспокоит, в том числе последствия травмы, которую он получил на Открытом чемпионате Австралии.

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    Еще в одном матче после мэйджора в Мельбурне Джокович проиграл итальянцу Маттео Берреттини (6:7, 2:6) в первом круге «пятисотника» в Дохе.

    Джокович шесть раз выигрывал титул в Майами. Но также стоит отметить, что он сыграет на этом турнире впервые с 2019 года.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 7.90, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: в начале января Новак выиграл у Ринки в Брисбене со счетом 6:3, 6:3. Рискнем предположить, что после двух неудачных матчей серб будет максимально мотивирован и снова одержит уверенную победу над австралийским теннисистом.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

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    Хиджиката — Джокович: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 21.03.202518:00. Джокович проиграет даже Хиджикате?
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