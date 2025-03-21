Ринки Хиджиката
Новак Джокович
Хиджиката
В первом раунде Ринки одержал победу над Хамадом Меджедовичем — 7:5, 3:6, 7:5,
Австралиец все-таки воспользовался непростой ситуацией серба, для которого это был первый матч после травмы.
Это четвертый случай в сезоне, когда Хиджикате удалось пройти хотя бы раунд на уровне основной сетки ATP.
Лучшим результатом Хиджикаты в этом году пока остается выход в четвертьфинал на турнире в Аделаиде.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Хиджиката после победы над Александром Шевченко проиграл Брэндону Накашиме.
Джокович
Новак тем временем провалил недавние турниры. По всей видимости, настал тот момент, когда он больше не в состоянии бороться за титулы на крупнейших турнирах.
Главным разочарованием стало поражение серба от Ботика ван де Зандшульпа (2:6, 6:3, 1:6) в стартовом матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
При этом перед матчем Джокович несколько раз подчеркивал, что его ничего не беспокоит, в том числе последствия травмы, которую он получил на Открытом чемпионате Австралии.
Еще в одном матче после мэйджора в Мельбурне Джокович проиграл итальянцу Маттео Берреттини (6:7, 2:6) в первом круге «пятисотника» в Дохе.
Джокович шесть раз выигрывал титул в Майами. Но также стоит отметить, что он сыграет на этом турнире впервые с 2019 года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 7.90, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: в начале января Новак выиграл у Ринки в Брисбене со счетом 6:3, 6:3. Рискнем предположить, что после двух неудачных матчей серб будет максимально мотивирован и снова одержит уверенную победу над австралийским теннисистом.
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Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-5,5) за 1.92.