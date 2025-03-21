Белоруска Виктория Азаренко сыграет против чешки Каролины Муховой во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Азаренко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мухова

Каролина в текущем сезоне выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.

Правда, в 2025-м чешская теннисистка успела сыграть пока только на четырех турнирах.

Лучшим результатом Муховой пока остается выход в полуфинал на «тысячнике» в Дубае. В 1/2-й она уступила датчанке Кларе Таусон.

На недавнем турнире в Индиан-Уэллс Мухова проиграла в четвертом круге Иге Свентек со счетом 1:6, 1:6.

Прогнозы на теннис

Мухову очень часто беспокоят различные повреждения, и этот момент всегда нужно учитывать при выборе ставок на матчи с ее участием.

Азаренко

Виктория в первом раунде одержала уверенную победу над Ангелиной Калининой.

Вопреки ожиданиям, бывшая первая ракетка мира не оставила украинке ни малейших шансов — 6:3, 6:1.

По всей видимости, Азаренко действительно усердно готовилась к этому турниру. Дело в том, что в прошлом году белоруска дошла в Майами до полуфинала и теперь ей надо защищать почти 400 очков.

При этом в 2025-м Азаренко пока ни разу не выигрывала больше одного матча. Более того, с учетом матча против Калининой в этом году она до сих пор одержала лишь четыре победы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.38, победу Азаренко букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: скорее всего, Виктория как минимум навяжет борьбу чешской теннисистке. Очень сомневаемся, что Мухова спокойно подтвердит статус фаворита. Когда Азаренко в оптимальной форме, против нее всегда сложно играть.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.96.