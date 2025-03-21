Мухова
Каролина в текущем сезоне выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.
Правда, в 2025-м чешская теннисистка успела сыграть пока только на четырех турнирах.
Лучшим результатом Муховой пока остается выход в полуфинал на «тысячнике» в Дубае. В 1/2-й она уступила датчанке Кларе Таусон.
На недавнем турнире в Индиан-Уэллс Мухова проиграла в четвертом круге Иге Свентек со счетом 1:6, 1:6.
Мухову очень часто беспокоят различные повреждения, и этот момент всегда нужно учитывать при выборе ставок на матчи с ее участием.
Азаренко
Виктория в первом раунде одержала уверенную победу над Ангелиной Калининой.
Вопреки ожиданиям, бывшая первая ракетка мира не оставила украинке ни малейших шансов — 6:3, 6:1.
По всей видимости, Азаренко действительно усердно готовилась к этому турниру. Дело в том, что в прошлом году белоруска дошла в Майами до полуфинала и теперь ей надо защищать почти 400 очков.
При этом в 2025-м Азаренко пока ни разу не выигрывала больше одного матча. Более того, с учетом матча против Калининой в этом году она до сих пор одержала лишь четыре победы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.38, победу Азаренко букмекеры предлагают за 3.04.
Прогноз: скорее всего, Виктория как минимум навяжет борьбу чешской теннисистке. Очень сомневаемся, что Мухова спокойно подтвердит статус фаворита. Когда Азаренко в оптимальной форме, против нее всегда сложно играть.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.96.