ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трент Александер-АрнольдПять причин, почему «Ливерпуль» может проиграть «Арсеналу» в борьбе за титул АПЛ Гаджи Гаджиев«Зенитовцы сыграли ниже своего уровня, а "Спартак" играл на пределе». Гаджи Гаджиев — о предстоящих матчах сборной и о третьем туре РПЛ Леон ЭдвардсЭдвардс сразится с Брэди, Олберг подерется с Блаховичем. Анонс карда UFC London
    Все новости спорта

    У Соболенко будут проблемы в матче с Томовой?

    Соболенко — Томова. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Майами 20 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Арина Соболенко
    Прогноз и ставки на Соболенко — Томова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против болгарки Виктории Томовой во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Томова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Женщины 21 Марта 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 18:00 Виктория Томова

    Виктория Томова

  • Болгария
    •

    Соболенко

    Арина по-прежнему уверенно лидирует в рейтинге, опережая Игу Свентек более чем на две тысячи очков.

    Но на прошлой неделе ее настроение все равно было конкретно подпорчено поражением от Мирры Андреевой.

    Соболенко проиграл 17-летней россиянки в финале «тысячника» в Индиан-Уэллс — 6:2, 4:6, 3:6.

    Как и все остальные, Соболенко, похоже, тоже не ожидала, что у Мирры найдутся силы на камбэк после откровенного провального первого сета.

    Прогнозы на теннис

    Но в итоге Арина окончательно убедилась, что теперь у нее появилась еще одна серьезная конкурентка.

    Томова

    Виктория в первом раунде одержала победу над американкой Кэти Макнелли — 6:3, 2:6, 6:3.

    В Индиан-Уэллс теннисистка из Болгарии легко прошла первый раунд, победив сербку Ольгу Данилович (6:2, 6:3), но сразу после этого уступила гречанке Марии Саккари со счетом 3:6, 0:6.

    В текущем сезоне Томова до сих пор смогла пройти дальше второго круга только на турнире в Клуж-Напоке (Румыния).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В Брисбене, Хобарте и на Открытом чемпионате Австралии она не прошла первый круг, а в Дубае не смогла завершить матч первого раунда квалификации против Анастасии Захаровой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Соболенко одержит разгромную победу. На Томову можно поставить за 13.00.

    Прогноз: в данном случае действительно совсем не верится в то, что Томова сможет навязать борьбу первой ракетке мира. Скорее всего, белорусская теннисистка отдаст сопернице не больше трех-четырех геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Мозамбик — Уганда
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лада — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Зимбабве — Бенин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Гвинея-Бисау
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Иран — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Крюгер — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соболенко — Томова: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 20.03.202522:00. У Соболенко будут проблемы в матче с Томовой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры