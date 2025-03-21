Белоруска Арина Соболенко сыграет против болгарки Виктории Томовой во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Томова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина по-прежнему уверенно лидирует в рейтинге, опережая Игу Свентек более чем на две тысячи очков.

Но на прошлой неделе ее настроение все равно было конкретно подпорчено поражением от Мирры Андреевой.

Соболенко проиграл 17-летней россиянки в финале «тысячника» в Индиан-Уэллс — 6:2, 4:6, 3:6.

Как и все остальные, Соболенко, похоже, тоже не ожидала, что у Мирры найдутся силы на камбэк после откровенного провального первого сета.

Прогнозы на теннис

Но в итоге Арина окончательно убедилась, что теперь у нее появилась еще одна серьезная конкурентка.

Томова

Виктория в первом раунде одержала победу над американкой Кэти Макнелли — 6:3, 2:6, 6:3.

В Индиан-Уэллс теннисистка из Болгарии легко прошла первый раунд, победив сербку Ольгу Данилович (6:2, 6:3), но сразу после этого уступила гречанке Марии Саккари со счетом 3:6, 0:6.

В текущем сезоне Томова до сих пор смогла пройти дальше второго круга только на турнире в Клуж-Напоке (Румыния).

В Брисбене, Хобарте и на Открытом чемпионате Австралии она не прошла первый круг, а в Дубае не смогла завершить матч первого раунда квалификации против Анастасии Захаровой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Соболенко одержит разгромную победу. На Томову можно поставить за 13.00.

Прогноз: в данном случае действительно совсем не верится в то, что Томова сможет навязать борьбу первой ракетке мира. Скорее всего, белорусская теннисистка отдаст сопернице не больше трех-четырех геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 2.12.