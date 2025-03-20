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    Александрова тоже проиграет обидчице Павлюченковой?

    Александрова — Линетт. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Майами 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Линетт
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Магды Линетт во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Линетт, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 21 Марта 2025 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 18:00 Магда Линетт

    Магда Линетт

  • Польша
    •

    Александрова

    Для Екатерины турнир в Майами имеет огромное значение в контексте рейтинга — на этот раз ей придется защищать 390 очков.

    Дело в том, что в 2024-м российская теннисистка добралась до полуфинала на «тысячнике» в одном из крупнейших городов Флориды.

    В прошлом году Александрова действительно удивила, обыграв в Майами Игу Свентек (6:4, 6:2) и Джессику Пегулу.

    На этот раз что-то подобное вряд ли станет большим сюрпризом, несмотря на то что она неудачно выступила на недавних турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    В начале февраля Александрова выиграла «пятисотник» в австрийском Линце, а потом дошла до полуфинала в Дохе.

    При этом на «тысячнике» в столице Катара россиянка одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (3:6, 6:3, 7:6).

    Линетт

    Магда, в отличие от Екатерины, не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать с первого раунда.

    В стартовом матче польская теннисистка одержала победу над Анастасией Павлюченковой — 7:6, 6:2.

    По всей видимости, россиянка по-прежнему находится не в лучшей форме после болезни, из-за которой ей пришлось пропустить несколько крупных турниров.

    Лучшим результатом Линетт в этом году пока остается выход в третий круг «тысячника» в Дохе.

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    В Индиан-Уэллс Линетт после победы над Пейтон Стернс проиграла Джессике Пегуле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.45, победу Линетт букмекеры предлагают за 2.75.

    Прогноз: Екатерина проиграла три из пяти предыдущих матчей против Магды. В прошлом году россиянка с трудом выиграла у польки на харде в Аделаиде, но позже Линетт взяла реванш, победив Александрову на грунте в Страсбурге. При этом в обоих случаях они провели три сета.

    В общем, пока лучше рассмотреть ставки без учета исхода матча. Пока сложно сказать, с каким настроем Александрова приехала в Майами.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.01.

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    Александрова — Линетт: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 20.03.202518:00. Александрова тоже проиграет обидчице Павлюченковой?
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