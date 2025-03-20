Екатерина Александрова
Магда Линетт
Александрова
Для Екатерины турнир в Майами имеет огромное значение в контексте рейтинга — на этот раз ей придется защищать 390 очков.
Дело в том, что в 2024-м российская теннисистка добралась до полуфинала на «тысячнике» в одном из крупнейших городов Флориды.
В прошлом году Александрова действительно удивила, обыграв в Майами Игу Свентек (6:4, 6:2) и Джессику Пегулу.
На этот раз что-то подобное вряд ли станет большим сюрпризом, несмотря на то что она неудачно выступила на недавних турнирах в Дубае и Индиан-Уэллс.
В начале февраля Александрова выиграла «пятисотник» в австрийском Линце, а потом дошла до полуфинала в Дохе.
При этом на «тысячнике» в столице Катара россиянка одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (3:6, 6:3, 7:6).
Линетт
Магда, в отличие от Екатерины, не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать с первого раунда.
В стартовом матче польская теннисистка одержала победу над Анастасией Павлюченковой — 7:6, 6:2.
По всей видимости, россиянка по-прежнему находится не в лучшей форме после болезни, из-за которой ей пришлось пропустить несколько крупных турниров.
Лучшим результатом Линетт в этом году пока остается выход в третий круг «тысячника» в Дохе.
В Индиан-Уэллс Линетт после победы над Пейтон Стернс проиграла Джессике Пегуле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.45, победу Линетт букмекеры предлагают за 2.75.
Прогноз: Екатерина проиграла три из пяти предыдущих матчей против Магды. В прошлом году россиянка с трудом выиграла у польки на харде в Аделаиде, но позже Линетт взяла реванш, победив Александрову на грунте в Страсбурге. При этом в обоих случаях они провели три сета.
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В общем, пока лучше рассмотреть ставки без учета исхода матча. Пока сложно сказать, с каким настроем Александрова приехала в Майами.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.01.