Американка Джессика Пегула сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 10 января, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Путинцева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пегула

Джессика второй год подряд добралась до полуфинала на «пятисотнике» в Аделаиле. Разница только в том, что на этот раз ей почти не пришлось напрягаться.

В первом матче американская теннисистка разгромила гречанку Марию Саккари — 6:4, 6:1.

В четвертьфинале Пегула встретилась с Эшлин Крюгер. Первый сет получился интересным, на корте была борьба, а в начале второго соперница отказалась от продолжения борьбы.

Прогнозы на теннис

Для Пегулы это были первые матчи после межсезонья. Сейчас можно сделать вывод, что она хорошо подготовилась к турнирам в Австралии.

Путинцева

Юлия благодаря успешному выступлению в Аделаиде уже в ближайшее время может дебютировать в топ-20.

На текущем турнире теннисистка из Казахстана очень уверенно преодолела первые раунды, несмотря на то, что ей достались не самые простые соперницы.

В стартовом матче Путинцева уверенно переиграла хорватку Донну Векич, а во втором круге — Онс Жабер из Туниса.

В четвертьфинале у Путинцевой был настоящий матч-триллер против Дианы Шнайдер, продолжавшийся больше трех часов. Юлия выиграла у россиянки со счетом 7:6, 6:7, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.61, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: в том, что Юлия способна конкурировать с седьмой ракеткой мира, воообще нет никаких сомнений. Однако есть подозрение, что Путинцевой в предстоящей встрече может не хватить энергии после изнурительного матча со Шнайдер. Американка на этой неделе потратила гораздо меньше сил, и этот момент нельзя игнорировать.

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы с форой по геймам (-2,5) за 1.92.