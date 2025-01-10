Пегула
Джессика второй год подряд добралась до полуфинала на «пятисотнике» в Аделаиле. Разница только в том, что на этот раз ей почти не пришлось напрягаться.
В первом матче американская теннисистка разгромила гречанку Марию Саккари — 6:4, 6:1.
В четвертьфинале Пегула встретилась с Эшлин Крюгер. Первый сет получился интересным, на корте была борьба, а в начале второго соперница отказалась от продолжения борьбы.
Для Пегулы это были первые матчи после межсезонья. Сейчас можно сделать вывод, что она хорошо подготовилась к турнирам в Австралии.
Путинцева
Юлия благодаря успешному выступлению в Аделаиде уже в ближайшее время может дебютировать в топ-20.
На текущем турнире теннисистка из Казахстана очень уверенно преодолела первые раунды, несмотря на то, что ей достались не самые простые соперницы.
В стартовом матче Путинцева уверенно переиграла хорватку Донну Векич, а во втором круге — Онс Жабер из Туниса.
В четвертьфинале у Путинцевой был настоящий матч-триллер против Дианы Шнайдер, продолжавшийся больше трех часов. Юлия выиграла у россиянки со счетом 7:6, 6:7, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.61, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: в том, что Юлия способна конкурировать с седьмой ракеткой мира, воообще нет никаких сомнений. Однако есть подозрение, что Путинцевой в предстоящей встрече может не хватить энергии после изнурительного матча со Шнайдер. Американка на этой неделе потратила гораздо меньше сил, и этот момент нельзя игнорировать.
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Рекомендуемая ставка: победа Пегулы с форой по геймам (-2,5) за 1.92.