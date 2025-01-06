Павлюченкова
Настя в новом сезоне пока еще не играла, поэтому сейчас сложно сказать, в какой форме она подходит к «пятисотнику» в Аделаиде, на котором в прошлом году ей удалось дойти до четвертьфинала.
В 2024-м Павлюченкова провела не очень много турниров, но все равно смогла завершить год в топ-30.
В прошедшем сезоне одним из главных успехов российской теннисистки стал выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.
Кроме того, 33-летняя Павлюченкова дошла до полуфинала в Линце, выиграла два матча в Индиан-Уэллс, добралась до четвертьфинала на крупном турнире в Цинциннати и до третьего раунда на US Open.
Как раз после американского мэйджора Настя и завершила сезон-2024.
Вондроушова
Маркета тем временем тоже решила начать сезон со второй недели января. В Аделаиде ей, как и Павлюченковой, предстоит защищать очки за прошлогодний четвертьфинал в Аделаиде.
В прошедшем сезоне чешская теннисистка провела меньше 30 матчей, из-за чего опустилась в рейтинге на 39-е место.
В 2024-м чемпионку Уимблдона-2023 постоянно беспокоили различные проблемы, однако кое-что она все-таки успела показать.
Главным успехом Вондроушовой стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
При этом также стоит обратить внимание, что Вондроушова завершила прошлый сезон сразу после поражения от испанки Джессики Бузас-Манейро в первом круге Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.00, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: в прошлом году Настя выиграла у Маркеты в Дохе со счетом 7:5, 6:3. Но сейчас это не более чем приятные воспоминания. Сложно сказать, в каком состоянии теннисистки подходят к предстоящему матчу. В данном случае логично не трогать ставки на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.