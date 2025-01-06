Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Вондроушова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Павлюченкова

Настя в новом сезоне пока еще не играла, поэтому сейчас сложно сказать, в какой форме она подходит к «пятисотнику» в Аделаиде, на котором в прошлом году ей удалось дойти до четвертьфинала.

В 2024-м Павлюченкова провела не очень много турниров, но все равно смогла завершить год в топ-30.

В прошедшем сезоне одним из главных успехов российской теннисистки стал выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.

Кроме того, 33-летняя Павлюченкова дошла до полуфинала в Линце, выиграла два матча в Индиан-Уэллс, добралась до четвертьфинала на крупном турнире в Цинциннати и до третьего раунда на US Open.

Прогнозы на теннис

Как раз после американского мэйджора Настя и завершила сезон-2024.

Вондроушова

Маркета тем временем тоже решила начать сезон со второй недели января. В Аделаиде ей, как и Павлюченковой, предстоит защищать очки за прошлогодний четвертьфинал в Аделаиде.

В прошедшем сезоне чешская теннисистка провела меньше 30 матчей, из-за чего опустилась в рейтинге на 39-е место.

В 2024-м чемпионку Уимблдона-2023 постоянно беспокоили различные проблемы, однако кое-что она все-таки успела показать.

Главным успехом Вондроушовой стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

При этом также стоит обратить внимание, что Вондроушова завершила прошлый сезон сразу после поражения от испанки Джессики Бузас-Манейро в первом круге Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.00, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: в прошлом году Настя выиграла у Маркеты в Дохе со счетом 7:5, 6:3. Но сейчас это не более чем приятные воспоминания. Сложно сказать, в каком состоянии теннисистки подходят к предстоящему матчу. В данном случае логично не трогать ставки на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.