Японец Кей Нисикори сыграет против француза Александра Мюллера в финале турнира в Гонконге. Матч пройдет 5 января, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Мюллер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нисикори

Сразу начнем с факта, который может очень сильно удивить. Кей дошел до финала турнира ATP впервые с 2019 года.

Да-да, у японца был тяжелейший период, растянувшийся почти на пять лет. Но сейчас он снова в полном порядке, о чем свидетельствуют в том числе и результаты в Гонконге.

Текущий турнир Нисикори начал с уверенной победы над Денисом Шаповалом (6:2, 6:3).

Во втором круге бывшая четвертая ракетка мира остановил Карена Хачанова (4:6, 6:3, 7:5), а в четвертьфинале — Кэмерона Норри (6:3, 3:6, 6:2).

Прогнозы на теннис

В полуфинале 35-летний Нисикори встречался с Цзюньченем Шаном, который не смог завершить матч из-за травмы. Китаец снялся в первом сете при счете 4:3 в пользу соперника.

Мюллер

Выступление французского теннисиста в Гонконге стало одним из главных сюрпризов первой недели сезона.

У Александра в каком-то смысле получился уникальный путь на этом турнире: до финала он одержал четыре волевые победы.

В первом круге Мюллер выиграл у швейцарца Марка-Андреа Мюллера (2:6, 6:4, 6:3), а во втором — у серба Миомира Кецмановича (5:7, 7:6, 7:6).

Однако пока что главным событием остается волевая победа Мюллера над талантливым соотечественником Артуром Фисом (3:6, 6:3, 6:1).

В полуфинале 27-летний теннисист выиграл у испанца Хауме Муньяра (4:6, 7:6, 6:4).

В прошлом году лучшим результатом Мюллера на харде стал выход в третий круг «Мастерса» в Шанхае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.36, победу Мюллера букмекеры предлагают за 3.00.

Прогноз: Кей, безусловно, знает, как надо играть в таком матче, однако кураж его соперника тоже нельзя игнорировать.

Скорее всего, японец и француз устроят отличное шоу для нейтральных зрителей. Мюллер просто так не отдаст этот финал.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.