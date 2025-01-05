Нисикори
Сразу начнем с факта, который может очень сильно удивить. Кей дошел до финала турнира ATP впервые с 2019 года.
Да-да, у японца был тяжелейший период, растянувшийся почти на пять лет. Но сейчас он снова в полном порядке, о чем свидетельствуют в том числе и результаты в Гонконге.
Текущий турнир Нисикори начал с уверенной победы над Денисом Шаповалом (6:2, 6:3).
Во втором круге бывшая четвертая ракетка мира остановил Карена Хачанова (4:6, 6:3, 7:5), а в четвертьфинале — Кэмерона Норри (6:3, 3:6, 6:2).
В полуфинале 35-летний Нисикори встречался с Цзюньченем Шаном, который не смог завершить матч из-за травмы. Китаец снялся в первом сете при счете 4:3 в пользу соперника.
Мюллер
Выступление французского теннисиста в Гонконге стало одним из главных сюрпризов первой недели сезона.
У Александра в каком-то смысле получился уникальный путь на этом турнире: до финала он одержал четыре волевые победы.
В первом круге Мюллер выиграл у швейцарца Марка-Андреа Мюллера (2:6, 6:4, 6:3), а во втором — у серба Миомира Кецмановича (5:7, 7:6, 7:6).
Однако пока что главным событием остается волевая победа Мюллера над талантливым соотечественником Артуром Фисом (3:6, 6:3, 6:1).
В полуфинале 27-летний теннисист выиграл у испанца Хауме Муньяра (4:6, 7:6, 6:4).
В прошлом году лучшим результатом Мюллера на харде стал выход в третий круг «Мастерса» в Шанхае.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.36, победу Мюллера букмекеры предлагают за 3.00.
Прогноз: Кей, безусловно, знает, как надо играть в таком матче, однако кураж его соперника тоже нельзя игнорировать.
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Скорее всего, японец и француз устроят отличное шоу для нейтральных зрителей. Мюллер просто так не отдаст этот финал.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.