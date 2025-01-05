Россиянка Дарья Касаткина сыграет против австралийки Оливии Гадеки в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гадеки — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гадеки

Оливия в прошлом году успела побывать даже в топ-100. В какой-то момент она занимала в рейтинге 83-е место.

Ну а в Аделаиду австралийка приехала в статусе 105-й ракетки мира. Несмотря на это, для нее все равно сразу нашлось место в основной сетке.

В новом сезоне Гадеки пока провела лишь два матча — проиграла аргентинке Наде Подороске и британке Кэти Бултер на командном турнире United Cup.

Прогнозы на теннис

В 2024-м лучшим результатом 22-летней Гадеки стал выход в финал «пятисотника» в Гвадалахаре. В финале представительница Зеленого континента уступила польке Магдалене Фрех.

Касаткина

Дарья тем временем начала сезон с неудачного выступления в Брисбене.

В отличие от прошлого года, на этот раз Касаткина не сумела дойти здесь до четвертьфинала, проиграв в третьем круге.

После тяжелейшего матча с американкой Пейтон Стернс девятая ракетка мира потерпела поражение от главной сенсации первой недели января Полины Кудерметовой (6:1, 2:6, 5:7).

В каком-то смысле это было поражение в стиле Касаткиной: в решающем сете она вела 4:0 и 5:2, но все равно проиграла.

Теперь Касаткиной предстоит защищать прошлогодний финал в Аделаиде. В случае неудачи она может покинуть топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гадеки в этом матче можно поставить за 3.45, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: в данном случае коэффициенты могут ввести в заблуждение. Здесь все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Скорее всего, соперница Касаткиной возьмет как минимум сет.

Рекомендуемая ставка: Гадеки возьмет хотя бы сет за 1.92.