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    Касаткина проиграет на старте турнира в Аделаиде?

    Гадеки — Касаткина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Аделаиде 6 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гадеки — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против австралийки Оливии Гадеки в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гадеки — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гадеки

    Оливия в прошлом году успела побывать даже в топ-100. В какой-то момент она занимала в рейтинге 83-е место.

    Ну а в Аделаиду австралийка приехала в статусе 105-й ракетки мира. Несмотря на это, для нее все равно сразу нашлось место в основной сетке.

    В новом сезоне Гадеки пока провела лишь два матча — проиграла аргентинке Наде Подороске и британке Кэти Бултер на командном турнире United Cup.

    Прогнозы на теннис

    В 2024-м лучшим результатом 22-летней Гадеки стал выход в финал «пятисотника» в Гвадалахаре. В финале представительница Зеленого континента уступила польке Магдалене Фрех.

    Касаткина

    Дарья тем временем начала сезон с неудачного выступления в Брисбене.

    В отличие от прошлого года, на этот раз Касаткина не сумела дойти здесь до четвертьфинала, проиграв в третьем круге.

    После тяжелейшего матча с американкой Пейтон Стернс девятая ракетка мира потерпела поражение от главной сенсации первой недели января Полины Кудерметовой (6:1, 2:6, 5:7).

    В каком-то смысле это было поражение в стиле Касаткиной: в решающем сете она вела 4:0 и 5:2, но все равно проиграла.

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    Теперь Касаткиной предстоит защищать прошлогодний финал в Аделаиде. В случае неудачи она может покинуть топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гадеки в этом матче можно поставить за 3.45, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: в данном случае коэффициенты могут ввести в заблуждение. Здесь все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Скорее всего, соперница Касаткиной возьмет как минимум сет.

    Рекомендуемая ставка: Гадеки возьмет хотя бы сет за 1.92.

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    Гадеки — Касаткина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на теннис. Касаткина проиграет на старте турнира в Аделаиде?
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