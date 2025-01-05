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    Осака обыграет Таусон и возьмет титул в Окленде?

    Таусон — Осака. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Окленде 5 января 2025 года

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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против датчанки Клары Таусон в финале турнира в новозеландском Окленде. Матч пройдет 5 января, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таусон — Осака, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Таусон

    Кларе все-таки удалось вернуться на уровень, когда ее называли будущей звездой женского тура.

    Пару лет назад датчанка была максимально близка к дебюту в топ-30, но из-за травм и эмоциональных качелей она пока так и не попала туда.

    Текущий турнир Таусон начала с уверенной победы над итальянкой Лукрецией Стефанини. Во втором раунде она переиграла на решающем тай-брейке американку Софию Кенин.

    В четвертьфинале 22-летняя Таусон остановила Мэдисон Киз. Более того, здесь ей хватило двух сетов — 6:4, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    В полуфинале тоже не было серьезных проблем — Клара спокойно выиграла у американка Робин Монтгомери со счетом 6:4, 6:3.

    Осака

    Наоми тем временем вышла в финал впервые после рождения дочери, благодаря чему вернется в топ-50.

    Похоже, с мотивацией у японки все в порядке. Правда, не так давно она сделала очень громкое заявление: Осака сообщила, что уйдет из тенниса, если по итогам 2025 года не вернется в топ рейтинга.

    В Окленде бывшая первая ракетка мира начала с победы над израильтянкой Линой Глушко — 6:4, 6:4.

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    Во втором раунде Осака остановила австрийку Юлию Грабер, а в четвертьфинале — американку Хейли Баптист.

    В полуфинале Наоми уверенно переиграла Алисию Паркс — 6:4, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 2.86, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: и все-таки шансы на победу здесь равны. Несмотря на ее огромный опыт, японку сложно назвать фаворитом предстоящего финала.

    Скорее всего, девушки проведут нервный, затяжной матч. Вряд ли им хватит меньше 22-23 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Таусон — Осака: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на теннис. Осака обыграет Таусон и возьмет титул в Окленде?
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