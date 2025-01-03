Японка Наоми Осака сыграет против американки Хейли Баптист в четвертьфинале турнира в Окленде (Новая Зеландия). Матч пройдёт 3 января, начало — в 3:30 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Баптист, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Осака

Новый теннисный сезон для Наоми Осака стартовал удачно. 57-я ракетка мира турнир в Новой Зеландии начала с двух уверенных побед, не отдав соперницам ни одного сета.

Прогнозы на теннис

В стартовой игре WTA Окленд Осака выиграла у Лины Глушко из Израиля (6:4, 6:4). В двух сетах была обыграна и австрийка Джулия Грабер (7:5, 6:3).

В матче против австрийка Осака смогла подать пять раз навылет и не допустить ни одной ошибки, реализовав при этом 2 брейк-пойнта.

Наоми Осака занимает 57 место в рейтинге WTA.

Баптист

Хейли Баптист турнир в Окленде начала с первого круга, обыграв Ренату Ямрихову, отдав сопернице лишь два гейма (6:2, 6:0).

Матч второго круга для Баптист получился сложным, теннисистка из США проигрывала по походу поединка и одержала волевую победу над британкой Джоди Беррейдж (5:7, 7:5, 7:6).

В этом сражении американка 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта.

В женской теннисной ассоциации Хейли Баптист занимает 92 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Осака в этом матче можно поставить за 1.30, победу Баптист букмекеры предлагают за 3.61.

Прогноз: Соперницы ранее не встречались на кортах. Осака в стартовых матчах турнира в Окленде демонстрирует качественный теннис, не отдав соперницам ни одного сета. Наша ставка — фора Осаки.

Рекомендуемая ставка: Фора Осаки (-4.5) с коэффициентом 1.90.