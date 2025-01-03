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    Пробьётся ли Осака в полуфинал WTA Окленд?

    Осака — Баптист. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч второго круга турнира в Пекине 3 января 2025 года

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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против американки Хейли Баптист в четвертьфинале турнира в Окленде (Новая Зеландия). Матч пройдёт 3 января, начало — в 3:30 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Баптист, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Окленд. Женщины 03 Января 2025 года

    Наоми Осака

  • Япония
    •  Наоми Осака 03:30 Хейли Баптист

    Хейли Баптист

  • США
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    Осака

    Новый теннисный сезон для Наоми Осака стартовал удачно. 57-я ракетка мира турнир в Новой Зеландии начала с двух уверенных побед, не отдав соперницам ни одного сета.

    Прогнозы на теннис

    В стартовой игре WTA Окленд Осака выиграла у Лины Глушко из Израиля (6:4, 6:4). В двух сетах была обыграна и австрийка Джулия Грабер (7:5, 6:3).

    В матче против австрийка Осака смогла подать пять раз навылет и не допустить ни одной ошибки, реализовав при этом 2 брейк-пойнта.

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    • Наоми Осака занимает 57 место в рейтинге WTA.

    Баптист

    Хейли Баптист турнир в Окленде начала с первого круга, обыграв Ренату Ямрихову, отдав сопернице лишь два гейма (6:2, 6:0).

    Матч второго круга для Баптист получился сложным, теннисистка из США проигрывала по походу поединка и одержала волевую победу над британкой Джоди Беррейдж (5:7, 7:5, 7:6).

    В этом сражении американка 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта.

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    В женской теннисной ассоциации Хейли Баптист занимает 92 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Осака в этом матче можно поставить за 1.30, победу Баптист букмекеры предлагают за 3.61.

    Прогноз: Соперницы ранее не встречались на кортах. Осака в стартовых матчах турнира в Окленде демонстрирует качественный теннис, не отдав соперницам ни одного сета. Наша ставка — фора Осаки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Осаки (-4.5) с коэффициентом 1.90.

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    Осака — Баптист: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на теннис. Пробьётся ли Осака в полуфинал WTA Окленд?
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