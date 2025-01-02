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    Мирра снова проиграет Носковой в Брисбене?

    Носкова — Андреева. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Брисбене 2 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Носкова — Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Линды Носковой в третьем круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 2 января, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Носкова — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Носкова

    Линда на этот раз оказалась среди сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

    В первом матче чешская теннисистка одержала уверенную победу над румынкой Алексий Тодони — 6:1, 6:4.

    В прошлом году Носкова сенсационно дошла в Брисбене до полуфинала. Но на этот раз вряд ли кто-то сильно удивится, если она снова окажется как минимум в четверке лучших.

    Прогнозы на теннис

    Носкова завершила прошедший сезон — на данный момент она занимает в рейтинге 26-е место. При этом некоторые эксперты уверены, что уже в этом году 20-летняя теннисистка дебютирует в топ-10.

    Андреева

    Мирра тем временем тоже начала в Брисбене сразу со второго раунда.

    Первой соперницей талантливой россиянки стала Анна Блинкова. Вопреки ожиданиям, до разгрома здесь все-таки не дошло, но и дополнительная партия Мирре тоже не понадобилась — 6:4, 6:4.

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    • Андреева в целом неплохо сыграла и на своей подаче, и на приеме. Чувствовалось, что она контролирует ситуацию на корте.

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    В прошлом году Мирра дошла в Брисбене до четвертьфинала. На тот момент ей было 16 лет.

    Как и в случае с Носковой, многие уверены, что в 2025-м Андреева ворвется в десятку лучших.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 2.38, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: в прошлом году именно Линда не пустила Мирру в полуфинал в Брисбене. Чешка тогда выиграла со счетом 7:5, 6:3. Позже Андреева взяла реванш, победив Носкову на грунте в Мадриде. Но этот матч тоже получился непростым.

    По правде говоря, сейчас вообще нет уверенности в том, что Мирра обыграет Линду. Поэтому есть смысл обойтись без ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Носкова — Андреева: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на теннис. Мирра снова проиграет Носковой в Брисбене?
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