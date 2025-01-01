Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Пейтон Стернс во втором круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 1 января, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Стернс — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Стернс

Уже в первом круге Пейтон остановила соперницу, которая не так давно была в топ-10.

Американская теннисистка спокойно переиграла Веронику Кудерметову, которая, похоже, по-прежнему далека от своей оптимальной формы.

Стернс хватило двух сетов для победы над бывшей девятой ракеткой мира — 6:2, 6:3.

В данном случае стоит отдельно отметить, что Стернс не отдала ни гейма на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

Новый сезон 23-летняя Стернс начала в статусе 47-й ракетки мира.

Касаткина

Дарья тем временем попала в число сеяных и стартует в Брисбене сразу со второго круга.

В связи с этим пока сложно сказать, успела ли российская теннисистка набрать оптимальную форму к австралийской серии.

Но с учетом предыдущих сезонов, можно предположить, что она не теряла времени в конце 2024-го.

Касаткина завершила прошедший сезон на девятом месте в рейтинге WTA. В том числе благодаря победам на турнирах в Истборне и Нинбо. Еще на четырех турнирах она дошла до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 2.06, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: Дарья ведет 3-2 в личных встречах с Пейтон. Но также стоит отметить, что у нее остались не лучшие воспоминания после двух предыдущих матчей с этой соперницей. В 2024-м Касаткина проиграла Стернс на Ролан Гаррос и US Open, при этом не взяв ни сета. Скорее всего, не менее сложным будет и предстоящий матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.