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    Касаткина снова проиграет американке Стернс?

    Стернс — Касаткина. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Брисбене 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Стернс — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Пейтон Стернс во втором круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 1 января, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Стернс — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Стернс

    Уже в первом круге Пейтон остановила соперницу, которая не так давно была в топ-10.

    Американская теннисистка спокойно переиграла Веронику Кудерметову, которая, похоже, по-прежнему далека от своей оптимальной формы.

    Стернс хватило двух сетов для победы над бывшей девятой ракеткой мира — 6:2, 6:3.

    В данном случае стоит отдельно отметить, что Стернс не отдала ни гейма на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    Новый сезон 23-летняя Стернс начала в статусе 47-й ракетки мира.

    Касаткина

    Дарья тем временем попала в число сеяных и стартует в Брисбене сразу со второго круга.

    В связи с этим пока сложно сказать, успела ли российская теннисистка набрать оптимальную форму к австралийской серии.

    Но с учетом предыдущих сезонов, можно предположить, что она не теряла времени в конце 2024-го.

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    Касаткина завершила прошедший сезон на девятом месте в рейтинге WTA. В том числе благодаря победам на турнирах в Истборне и Нинбо. Еще на четырех турнирах она дошла до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 2.06, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.76.

    Прогноз: Дарья ведет 3-2 в личных встречах с Пейтон. Но также стоит отметить, что у нее остались не лучшие воспоминания после двух предыдущих матчей с этой соперницей. В 2024-м Касаткина проиграла Стернс на Ролан Гаррос и US Open, при этом не взяв ни сета. Скорее всего, не менее сложным будет и предстоящий матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.

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    Стернс — Касаткина: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на теннис. Касаткина снова проиграет американке Стернс?
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