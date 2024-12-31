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    Сможет ли Андреева разгромить Блинкову?

    Блинкова — Андреева. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Брисбене 31 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Блинкова — Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянки Мирра Андреева и Анна Блинкова встретятся во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 31 декабря, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Блинкова

    Анна чуть-чуть удивила в первый игровой день уверенной победой над Сарой Бейлек.

    Вопреки ожиданиям, россиянка обыграла талантливую чешку в двух сетах — 6:1, 7:6. Примечательно, что во второй партии она дважды не позволила сопернице подать на сет — сначала при 4:5, а потом при 5:6.

    Опасения по поводу результата были связаны с многочисленными проблемами Блинковой в прошедшем сезоне.

    Прогнозы на теннис

    Как известно, в 2024-м Блинкова выдала ужасную серию поражений из девяти матчей. К счастью, осенью ей удалось преодолеть спад, но все равно нет никакой гарантии, что подобная история больше не повторится.

    Андреева

    В 2024-м все ждали дебюта Мирры в топ-10, но в итоге она завершила год на 16-й строчке.

    Здесь сложно говорить о каком-либо разочаровании, помня о том, что Андреевой всего лишь 17 лет.

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    • Андреева завершила прошлый сезон сразу после турнира в китайском Нинбо, на котором она дошла до финала. В решающем матче Мирра неожиданно проиграла Дарье Касаткиной.

    Главным успехом Андреевой в уходящем году стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Кроме того, позже она взяла титул в Яссах (Румыния), а также добралась до четвертьфинала в Цинциннати и Пекине.

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    Почти все уверены, что 2025-й станет для Мирры годом нового прорыва.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 4.60, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.19.

    Прогноз: по правде говоря, здесь вообще нет интриги — Анна в лучшем случае возьмет три-четыре гейма. Мирра обыграет соотечественницу с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

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    Блинкова — Андреева: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Андреева разгромить Блинкову?
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