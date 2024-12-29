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    Сможет ли Бенчич обыграть Паолини?

    Паолини — Бенчич. Ставка (к. 1.92) и прогноз на United Cup 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Бенчич
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    Жасмин Паолини
    Итальянка Жасмин Паолини сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Бенчич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Паолини

    Жасмин стала главным открытием прошедшего сезона. До сих пор сложно поверить в то, что она завершила год в топ-5.

    Итальянка приехала в Австралию в статусе четвертой ракетки мира. Безусловно, такой взлет стал огромным сюрпризом даже для самой теннисистки.

    Прорыв Паолини начался в конце февраля, когда она стала победительницей «тысячника» в Дубае.

    В начале июня Паолини снова шокировала — на этот раз она дошла до финала на Открытом чемпионате Франции. В решающем матче она проиграла Иге Свентек (2:6, 1:6).

    Прогнозы на теннис

    Еще через месяц Жасмин играла против Барборы Крейчиковой в финале Уимблдона. Чешка в итоге завоевала титул, но выступление Паолини все равно можно считать почти подвигом.

    Бенчич

    Белинда тем временем уже успела провести один матч на United Cup, который подтвердил, что она точно вовсю готовилась к сезону.

    Бенчич одержала разгромную победу над француженкой Хлоэ Паке — 6:3, 6:1.

    Как известно, Бенчич в конце октября вернулась из декрета. Пока что она находится в пятой сотне, но, скорее всего, уже в ближайшие пару месяцев бывшая четвертая ракетка мира значительно улучшит свое положение в рейтинге.

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    Белинда успела провести несколько турниров в конце прошедшего сезона. Более того, на одном из них она даже была близка к победе. На турнире WTA 125 в Анже 27-летняя теннисистка дошла до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 1.66, победу Бенчич букмекеры предлагают за 2.21.

    Прогноз: сложно сказать, сможет ли итальянка удержаться в топ-10, но пока что против нее опасно ставить. В предстоящем матче теннисистки, скорее всего, проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Паолини — Бенчич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бенчич обыграть Паолини?
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