Александрова
Екатерина завершила год в топ-30, но все равно решила сыграть на не самом престижном турнире.
По всей видимости, россиянка рассматривает поездку в Лимож, в первую очередь, как один из этапов подготовки к новому сезону.
Свой последний матч Александрова провела в начале октября, когда проиграла китаянке Синьюй Ван на «тысячнике» в Ухане.
Лучшим результатом Александровой в 2024-м стал выход в полуфинал крупного турнира в Майами.
Также добавим, что у Екатерины остались очень приятные воспоминания после предыдущих поездок в Лимож. Она выигрывала здесь титул в 2016, 2018 и 2019 годах.
Корпач
Тамара тем временем продолжает ездить на все турниры с целью вернуться хотя бы в топ-150. Сейчас она занимает в рейтинге 172-е место.
На прошлой неделе немецкая теннисистка прошла один раунд в Анже — после неожиданной победы над Анной-Леной Фридзам проиграла Алисии Паркс, будущей чемпионке турнира.
Осенью лучшим результатом Корпач стал выход во второй раунд турнира WTA 250 в китайском Нинбо. Правда, в основную сетку она попала как лаки-лузер.
Также отметим, что Корпач после грунтового турнира в Гамбурге пока ни разу не выигрывала больше одного матча даже на уровне ITF. С тех пор прошло уже четыре месяца.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.14, победу Корпач букмекеры предлагают за 5.00.
Прогноз: два года назад Екатерина обыграла Тамару в Мадриде со счетом 6:4, 6:4. Скорее всего, не будет разгрома и в предстоящем матче. Все-таки для россиянки это будет первая игра за два месяца.
- 2.04Фон Дайхманн — Кудерметова: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 1.92Чараева — Ястремская: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.92Рузе — Блинкова: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.04.