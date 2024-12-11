Россиянка Екатерина Александрова сыграет против немки Тамары Корпач в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 11 декабря, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Корпач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина завершила год в топ-30, но все равно решила сыграть на не самом престижном турнире.

По всей видимости, россиянка рассматривает поездку в Лимож, в первую очередь, как один из этапов подготовки к новому сезону.

Свой последний матч Александрова провела в начале октября, когда проиграла китаянке Синьюй Ван на «тысячнике» в Ухане.

Лучшим результатом Александровой в 2024-м стал выход в полуфинал крупного турнира в Майами.

Прогнозы на теннис

Также добавим, что у Екатерины остались очень приятные воспоминания после предыдущих поездок в Лимож. Она выигрывала здесь титул в 2016, 2018 и 2019 годах.

Корпач

Тамара тем временем продолжает ездить на все турниры с целью вернуться хотя бы в топ-150. Сейчас она занимает в рейтинге 172-е место.

На прошлой неделе немецкая теннисистка прошла один раунд в Анже — после неожиданной победы над Анной-Леной Фридзам проиграла Алисии Паркс, будущей чемпионке турнира.

Осенью лучшим результатом Корпач стал выход во второй раунд турнира WTA 250 в китайском Нинбо. Правда, в основную сетку она попала как лаки-лузер.

Также отметим, что Корпач после грунтового турнира в Гамбурге пока ни разу не выигрывала больше одного матча даже на уровне ITF. С тех пор прошло уже четыре месяца.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.14, победу Корпач букмекеры предлагают за 5.00.

Прогноз: два года назад Екатерина обыграла Тамару в Мадриде со счетом 6:4, 6:4. Скорее всего, не будет разгрома и в предстоящем матче. Все-таки для россиянки это будет первая игра за два месяца.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.04.