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    Александрова сенсационно проиграет на старте турнира в Лиможе?

    Александрова — Корпач. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Лиможе 11 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Корпач
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против немки Тамары Корпач в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 11 декабря, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Корпач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Александрова

    Екатерина завершила год в топ-30, но все равно решила сыграть на не самом престижном турнире.

    По всей видимости, россиянка рассматривает поездку в Лимож, в первую очередь, как один из этапов подготовки к новому сезону.

    Свой последний матч Александрова провела в начале октября, когда проиграла китаянке Синьюй Ван на «тысячнике» в Ухане.

    Лучшим результатом Александровой в 2024-м стал выход в полуфинал крупного турнира в Майами.

    Прогнозы на теннис

    Также добавим, что у Екатерины остались очень приятные воспоминания после предыдущих поездок в Лимож. Она выигрывала здесь титул в 2016, 2018 и 2019 годах.

    Корпач

    Тамара тем временем продолжает ездить на все турниры с целью вернуться хотя бы в топ-150. Сейчас она занимает в рейтинге 172-е место.

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    • На прошлой неделе немецкая теннисистка прошла один раунд в Анже — после неожиданной победы над Анной-Леной Фридзам проиграла Алисии Паркс, будущей чемпионке турнира.

    Осенью лучшим результатом Корпач стал выход во второй раунд турнира WTA 250 в китайском Нинбо. Правда, в основную сетку она попала как лаки-лузер.

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    Также отметим, что Корпач после грунтового турнира в Гамбурге пока ни разу не выигрывала больше одного матча даже на уровне ITF. С тех пор прошло уже четыре месяца.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.14, победу Корпач букмекеры предлагают за 5.00.

    Прогноз: два года назад Екатерина обыграла Тамару в Мадриде со счетом 6:4, 6:4. Скорее всего, не будет разгрома и в предстоящем матче. Все-таки для россиянки это будет первая игра за два месяца.

    Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.04.

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    Александрова — Корпач: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на теннис. Александрова сенсационно проиграет на старте турнира в Лиможе?
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