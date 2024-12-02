Немки Анна-Лена Фридзам и Тамара Корпач встретятся в первом круге турнира WTA 125 в Анже (Франция). Матч пройдет 2 декабря, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корпач — Фридзам, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Корпач

Тамара по итогам основной части сезона свалилась в конец второй сотни рейтинга.

В принципе, это еще не самый худший вариант, учитывая результаты немецкой теннисистки.

В этом году Корпач выиграла на уровне основной сетки (с учетом турниров WTA 125) лишь девять матчей.

Лучшим результатом 29-летней Корпач в 2024-м пока остается четвертьфинал на турнирах WTA 125 в шведском Бостаде и Гамбурге.

Прогнозы на теннис

Осенью Корпач прошла первый раунд только на турнирах в китайских Нинбо и Цзюцзяне.

Фридзам

Анна-Лена тем временем пропустила большую часть сезона из-за травмы. Это главная причина, почему сейчас она находится всего лишь на 486-м месте.

Фридзам получила травму в середине апреля в словенском Копере. После этого ей пришлось пропустить полгода.

Но при этом возвращение получилось довольно бодрым. В конце октября бывшая 45-я ракетка мира дошла до четвертьфинала на турнире ITF во французском Пуатье.

В Гамбурге (тоже турнире ITF) 30-летняя немка выиграла только один матч, тогда как в Исманинге ей удалось дойти до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корпач в этом матче можно поставить за 2.53, победу Фридзам букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: судя по недавним турнирам, Анна-Лена быстро набрала оптимальную форму после травмы. Вполне вероятно, что ей хватит двух сетов для победы над соотечественницей.

Рекомендуемая ставка: победа Фридзам в двух сетах за 2.21.