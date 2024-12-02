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    Фридзам хватит двух сетов для победы над Корпач?

    Корпач — Фридзам. Ставка (к. 2.21) и прогноз на турнир в Анже 2 декабря 2024 года

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    Анна-Лена Фридзам
    Немки Анна-Лена Фридзам и Тамара Корпач встретятся в первом круге турнира WTA 125 в Анже (Франция). Матч пройдет 2 декабря, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корпач — Фридзам, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Корпач

    Тамара по итогам основной части сезона свалилась в конец второй сотни рейтинга.

    В принципе, это еще не самый худший вариант, учитывая результаты немецкой теннисистки.

    В этом году Корпач выиграла на уровне основной сетки (с учетом турниров WTA 125) лишь девять матчей.

    Лучшим результатом 29-летней Корпач в 2024-м пока остается четвертьфинал на турнирах WTA 125 в шведском Бостаде и Гамбурге.

    Прогнозы на теннис

    Осенью Корпач прошла первый раунд только на турнирах в китайских Нинбо и Цзюцзяне.

    Фридзам

    Анна-Лена тем временем пропустила большую часть сезона из-за травмы. Это главная причина, почему сейчас она находится всего лишь на 486-м месте.

    Фридзам получила травму в середине апреля в словенском Копере. После этого ей пришлось пропустить полгода.

    Но при этом возвращение получилось довольно бодрым. В конце октября бывшая 45-я ракетка мира дошла до четвертьфинала на турнире ITF во французском Пуатье.

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    В Гамбурге (тоже турнире ITF) 30-летняя немка выиграла только один матч, тогда как в Исманинге ей удалось дойти до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корпач в этом матче можно поставить за 2.53, победу Фридзам букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: судя по недавним турнирам, Анна-Лена быстро набрала оптимальную форму после травмы. Вполне вероятно, что ей хватит двух сетов для победы над соотечественницей.

    Рекомендуемая ставка: победа Фридзам в двух сетах за 2.21.

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    Корпач — Фридзам: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на теннис. Фридзам хватит двух сетов для победы над Корпач?
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