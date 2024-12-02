Корпач
Тамара по итогам основной части сезона свалилась в конец второй сотни рейтинга.
В принципе, это еще не самый худший вариант, учитывая результаты немецкой теннисистки.
В этом году Корпач выиграла на уровне основной сетки (с учетом турниров WTA 125) лишь девять матчей.
Лучшим результатом 29-летней Корпач в 2024-м пока остается четвертьфинал на турнирах WTA 125 в шведском Бостаде и Гамбурге.
Осенью Корпач прошла первый раунд только на турнирах в китайских Нинбо и Цзюцзяне.
Фридзам
Анна-Лена тем временем пропустила большую часть сезона из-за травмы. Это главная причина, почему сейчас она находится всего лишь на 486-м месте.
Фридзам получила травму в середине апреля в словенском Копере. После этого ей пришлось пропустить полгода.
Но при этом возвращение получилось довольно бодрым. В конце октября бывшая 45-я ракетка мира дошла до четвертьфинала на турнире ITF во французском Пуатье.
В Гамбурге (тоже турнире ITF) 30-летняя немка выиграла только один матч, тогда как в Исманинге ей удалось дойти до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корпач в этом матче можно поставить за 2.53, победу Фридзам букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: судя по недавним турнирам, Анна-Лена быстро набрала оптимальную форму после травмы. Вполне вероятно, что ей хватит двух сетов для победы над соотечественницей.
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Рекомендуемая ставка: победа Фридзам в двух сетах за 2.21.