Каррено-Буста
Пабло приехал в Монтемар в надежде хотя бы немного подняться в рейтинге перед началом нового сезона. Сейчас он всего лишь 199-й.
В конце мая испанец вернулся в тур после неприятной травмы локтя, но с тех пор у него было лишь несколько неплохих результатов.
В августе Каррено-Буста выиграл матч на «Мастерсе» в Монреале, прошел два раунда на «тысячнике» в Цинциннати и остановился в шаге от финала в Уинстон-Сейлеме.
Вопреки ожиданиям, после этого у бывшей десятой ракетки мира начался спад. После турнира в Уинстон-Сейлеме он выиграл лишь один матч.
В конце сентября Каррено-Буста уступил Андрею Рублеву на турнире в Пекине. Потом были поражения от Ботика ван де Зандшульпа и Тиаго Сейбота-Уайлда в Шанхае и Вене соответственно.
Алькала-Гурри
Макс тем временем находится всего лишь в пятой сотне рейтинга — эту неделю он начал в статусе 459-й ракетки мира.
В Монтемаре 22-летний испанец пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у россиянина Ивана Гахова.
Лучшим результатом Алькалы-Гурри в этом году пока остается выход во второй круге «челленджера» в болгарском Добриче.
В этом сезоне Алькала-Гурри играл, в основном, на «фьючерсах».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 1.20, победу Алькалы-Гурри букмекеры предлагают за 4.33.
Прогноз: скорее всего, Пабло прервет неудачную серию. На этот раз ему достался не самый опасный соперник.
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Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты с форой по геймам (-5,5) за 2.02.