Испанцы Пабло Каррено-Буста и Макс Алькала-Гурри встретятся в первом круге «челленджера» в Монтемаре (Испания). Матч пройдет 19 ноября, начало Ставка и прогноз на матч Каррено-Буста — Алькала-Гурри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каррено-Буста

Пабло приехал в Монтемар в надежде хотя бы немного подняться в рейтинге перед началом нового сезона. Сейчас он всего лишь 199-й.

В конце мая испанец вернулся в тур после неприятной травмы локтя, но с тех пор у него было лишь несколько неплохих результатов.

В августе Каррено-Буста выиграл матч на «Мастерсе» в Монреале, прошел два раунда на «тысячнике» в Цинциннати и остановился в шаге от финала в Уинстон-Сейлеме.

Вопреки ожиданиям, после этого у бывшей десятой ракетки мира начался спад. После турнира в Уинстон-Сейлеме он выиграл лишь один матч.

Прогнозы на теннис

В конце сентября Каррено-Буста уступил Андрею Рублеву на турнире в Пекине. Потом были поражения от Ботика ван де Зандшульпа и Тиаго Сейбота-Уайлда в Шанхае и Вене соответственно.

Алькала-Гурри

Макс тем временем находится всего лишь в пятой сотне рейтинга — эту неделю он начал в статусе 459-й ракетки мира.

В Монтемаре 22-летний испанец пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у россиянина Ивана Гахова.

Лучшим результатом Алькалы-Гурри в этом году пока остается выход во второй круге «челленджера» в болгарском Добриче.

В этом сезоне Алькала-Гурри играл, в основном, на «фьючерсах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 1.20, победу Алькалы-Гурри букмекеры предлагают за 4.33.

Прогноз: скорее всего, Пабло прервет неудачную серию. На этот раз ему достался не самый опасный соперник.

Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты с форой по геймам (-5,5) за 2.02.