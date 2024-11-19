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    Сможет ли Каррено-Буста пройти первый круг в Монтемаре?

    Каррено-Буста — Алькала-Гурри. Ставка (к. 2.02) и прогноз на «челленджер» в Монтемаре 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Каррено-Буста — Алькала-Гурри
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    Пабло Каррено-Буста
    Испанцы Пабло Каррено-Буста и Макс Алькала-Гурри встретятся в первом круге «челленджера» в Монтемаре (Испания). Матч пройдет 19 ноября, начало Ставка и прогноз на матч Каррено-Буста — Алькала-Гурри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Каррено-Буста

    Пабло приехал в Монтемар в надежде хотя бы немного подняться в рейтинге перед началом нового сезона. Сейчас он всего лишь 199-й.

    В конце мая испанец вернулся в тур после неприятной травмы локтя, но с тех пор у него было лишь несколько неплохих результатов.

    В августе Каррено-Буста выиграл матч на «Мастерсе» в Монреале, прошел два раунда на «тысячнике» в Цинциннати и остановился в шаге от финала в Уинстон-Сейлеме.

    Вопреки ожиданиям, после этого у бывшей десятой ракетки мира начался спад. После турнира в Уинстон-Сейлеме он выиграл лишь один матч.

    Прогнозы на теннис

    В конце сентября Каррено-Буста уступил Андрею Рублеву на турнире в Пекине. Потом были поражения от Ботика ван де Зандшульпа и Тиаго Сейбота-Уайлда в Шанхае и Вене соответственно.

    Алькала-Гурри

    Макс тем временем находится всего лишь в пятой сотне рейтинга — эту неделю он начал в статусе 459-й ракетки мира.

    В Монтемаре 22-летний испанец пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у россиянина Ивана Гахова.

    Лучшим результатом Алькалы-Гурри в этом году пока остается выход во второй круге «челленджера» в болгарском Добриче.

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    В этом сезоне Алькала-Гурри играл, в основном, на «фьючерсах».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 1.20, победу Алькалы-Гурри букмекеры предлагают за 4.33.

    Прогноз: скорее всего, Пабло прервет неудачную серию. На этот раз ему достался не самый опасный соперник.

    Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты с форой по геймам (-5,5) за 2.02.

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    Каррено-Буста — Алькала-Гурри: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Каррено-Буста пройти первый круг в Монтемаре?
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