Александр Шевченко (Россия)
Ян-Леннард Штруфф
Шевченко
Саша в прошлом месяце наконец-то прервал неудачную серию, которая продолжалась неприлично долго.
В начале октября представитель Казахстана прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Рамкумара Раманатана и Франсиско Серундоло, после чего уступил Якубу Меньшику.
Еще два матча Шевченко выиграл на домашнем турнире в Алматы. В бывшей столице Казахстана он одержал победы над Михаилом Кукушкиным и Асланом Карацевым
На «Мастерсе» в Париже Шевченко проиграл китайцу Бу Юнчаокете в первом раунде квалификации. Но это неудача воспринималась уже не так остро после Шанхая и Алматы.
Также важно отметить, что в Меце Шевченко предстоит защищать очки за прошлогодний финал.
Штруфф
Ян-Леннард не лучшим образом проводит осенний отрезок. Скорее всего, это последствия травмы, полученной еще на Олимпиаде в Париже.
После Игр в столице Франции немецкий теннисист пока что выиграл лишь один матч.
Штруфф прошел раунд на недавнем «Мастерсе» в Париже — выиграл у итальянца Лоренцо Музетти, после чего уступил французу Артуру Фису.
В текущем сезоне Штруфф выиграл на харде всего лишь шесть матчей. На грунте и траве он все-таки получше играет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.56, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.51.
Прогноз: можно сказать, что Саше не повезло — для первого круга ему достался чересчур сложный соперник. Но немец действительно не так опасен на харде, как на других покрытиях. Плюс у Штруффа в последнее время было мало соревновательной практики, что тоже не стоит игнорировать.
- 1.92Чилич — Мюллер: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.43Этчеверри — Котов: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 1.97Джере — Вавринка: прогноз и ставкаПослезавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
В общем, рискнем предположить, что Шевченко пройдет в следующий раунд. Но будет сложно, это очевидно.
Рекомендуемая ставка: победа Шевченко за 2.56.