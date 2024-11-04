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    Шевченко проиграет на старте турнира в Меце?

    Шевченко — Штруфф. Ставка (к. 2.56) и прогноз на турнир в Меце 4 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Штруфф
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Штруфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 04 Ноября 2024 года

    Александр Шевченко (Россия)

  • Мец. Мужчины
    •  Александр Шевченко (Россия) 15:30 Ян-Леннард Штруфф

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
    •

    Шевченко

    Саша в прошлом месяце наконец-то прервал неудачную серию, которая продолжалась неприлично долго.

    В начале октября представитель Казахстана прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Рамкумара Раманатана и Франсиско Серундоло, после чего уступил Якубу Меньшику.

    Еще два матча Шевченко выиграл на домашнем турнире в Алматы. В бывшей столице Казахстана он одержал победы над Михаилом Кукушкиным и Асланом Карацевым

    На «Мастерсе» в Париже Шевченко проиграл китайцу Бу Юнчаокете в первом раунде квалификации. Но это неудача воспринималась уже не так остро после Шанхая и Алматы.

    Прогнозы на теннис

    Также важно отметить, что в Меце Шевченко предстоит защищать очки за прошлогодний финал.

    Штруфф

    Ян-Леннард не лучшим образом проводит осенний отрезок. Скорее всего, это последствия травмы, полученной еще на Олимпиаде в Париже.

    После Игр в столице Франции немецкий теннисист пока что выиграл лишь один матч.

    Штруфф прошел раунд на недавнем «Мастерсе» в Париже — выиграл у итальянца Лоренцо Музетти, после чего уступил французу Артуру Фису.

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    В текущем сезоне Штруфф выиграл на харде всего лишь шесть матчей. На грунте и траве он все-таки получше играет.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.56, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.51.

    Прогноз: можно сказать, что Саше не повезло — для первого круга ему достался чересчур сложный соперник. Но немец действительно не так опасен на харде, как на других покрытиях. Плюс у Штруффа в последнее время было мало соревновательной практики, что тоже не стоит игнорировать.

    В общем, рискнем предположить, что Шевченко пройдет в следующий раунд. Но будет сложно, это очевидно.

    Рекомендуемая ставка: победа Шевченко за 2.56.

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    Шевченко — Штруфф: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко проиграет на старте турнира в Меце?
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