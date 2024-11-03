Гауфф
Кори всего лишь 20 лет, но для нее это уже третий Итоговый турнир в карьере.
В 2022-м американка не вышла из группы, а в 2023-м добралась до полуфинала.
В текущем сезоне Гауфф выиграла лишь два турнира — в новозеландском Окленде и «тысячник» в Пекине.
Но при этом она пять раз доходила до полуфинала — на Australian Open, в Индиан-Уэллс, в Риме, на Ролан Гаррос и в Ухане.
Также стоит отметить, что чемпионка US Open-2023 в этом году выиграла 31 из 40 матчей на харде.
Пегула
Джессика тоже третий год подряд сыграе на Итоговом турнире. И если в 2022-м она не вышла из группы, то в 2023-м добралась до финала.
Пегула провалила первую половину сезона, но после Олимпиады набрала больше 2000 очков.
В августе американская теннисистка стала чемпионкой «тысячника» в Торонто и дошла до финала в Цинциннати.
Но и это еще не всё: в начале сентября Пегула добралась до финала на Открытом чемпионате США. В решающем матче она уступила Арине Соболенко со счетом 5:7, 5:7.
При этом в четвертьфинале Джессика остановила Игу Свентек (6:2, 6:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.56, победу Пегулы букмекеры предлагают за 2.43.
Прогноз: Джессика ведет 4-1 в личных встречах с Кори. Летом Пегула выиграла у соотечественницы на траве в Берлине — 7:5, 7:6.
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Но также стоит отметить, что в прошлом году Пегула разгромила Гауфф в полуфинале итогового турнира — 6:2, 6:1.
В общем, мы не понимаем, почему вдруг именно Гауфф считают фаворитом в этом матче.
Рекомендуемая ставка: победа Пегулы за 2.43.