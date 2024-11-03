Американки Кори Гауфф и Джессика Пегула встретятся в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 3 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гауфф

Кори всего лишь 20 лет, но для нее это уже третий Итоговый турнир в карьере.

В 2022-м американка не вышла из группы, а в 2023-м добралась до полуфинала.

В текущем сезоне Гауфф выиграла лишь два турнира — в новозеландском Окленде и «тысячник» в Пекине.

Но при этом она пять раз доходила до полуфинала — на Australian Open, в Индиан-Уэллс, в Риме, на Ролан Гаррос и в Ухане.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что чемпионка US Open-2023 в этом году выиграла 31 из 40 матчей на харде.

Пегула

Джессика тоже третий год подряд сыграе на Итоговом турнире. И если в 2022-м она не вышла из группы, то в 2023-м добралась до финала.

Пегула провалила первую половину сезона, но после Олимпиады набрала больше 2000 очков.

В августе американская теннисистка стала чемпионкой «тысячника» в Торонто и дошла до финала в Цинциннати.

Но и это еще не всё: в начале сентября Пегула добралась до финала на Открытом чемпионате США. В решающем матче она уступила Арине Соболенко со счетом 5:7, 5:7.

При этом в четвертьфинале Джессика остановила Игу Свентек (6:2, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.56, победу Пегулы букмекеры предлагают за 2.43.

Прогноз: Джессика ведет 4-1 в личных встречах с Кори. Летом Пегула выиграла у соотечественницы на траве в Берлине — 7:5, 7:6.

Но также стоит отметить, что в прошлом году Пегула разгромила Гауфф в полуфинале итогового турнира — 6:2, 6:1.

В общем, мы не понимаем, почему вдруг именно Гауфф считают фаворитом в этом матче.

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы за 2.43.