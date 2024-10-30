Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мпетши-Перрикар

Джованни в первом раунде одержал волевую победу над Фрэнсисом Тиафо — 6:7, 7:6, 6:3.

Француз снова «кошмарил» соперника своей подачей: в этом матче он выполнил около 30 эйсов и забрал 92 процента очков на первом мяче.

Победная серия Мпетши-Перрикара теперь составляет шесть матчей. На прошлой неделе он стал чемпионом турнира в Базеле, выиграв у Джеймса Дакворта, Феликса Оже-Альяссима, Дениса Шаповалова, Хольгера Руне и Бена Шелтона.

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Также стоит отметить, что 21-летний Мпетши-Перрикар выиграл пять из шести матчей против соперников из топ-20.

Хачанов

Карен тем временем тоже продолжает приятно удивлять. В это сложно поверить, но он действительно выиграл девять из десяти последних матчей.

На прошлой неделе Хачанов дошел до финала на турнире ATP 500 в Вене. В решающем матче он проиграл британцу Джеку Дрейперу.

Но и это еще не всё: Хачанов стал чемпионом в Алматы, взяв второй титул в сезоне.

В Париже первым соперником Карена должен был стать Пабло Каррено-Буста, но испанец в последний момент снялся и вместо него соперником россиянина стал Кристофер О`Коннелл.

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Хачанов выиграл у австралийца со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6). В решающем сете соперник не реализовал матчбол на тай-брейке.

И еще один удивительный факт: Хачанов выигрывал «тысячник» в столице Франции в 2018 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры не видят фаворита — на Мпетши-Перрикара можно поставить за 1.92, а на победу Хачанова за 1.88.

Прогноз: только за последнюю неделю с подачей француза не справились шесть человек. Очевидно, что у Карена тоже будут проблемы, но все-таки ставить против него все равно опасно. Здесь все-таки лучше взять либо тотал геймов, либо сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,0 за 2.00.