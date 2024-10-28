ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай Хаверц«Арсенал» — «Ливерпуль» 2:2. Онлайн «Реал» — «Боруссия»Дортмундской «Боруссии» нужно чудо, чтобы переломить ход неудачного сезона Константин Тюкавин«Химки» — «Динамо» 3:4. Онлайн
  • 22:02
    • «Интер» и «Ювентус» забили по четыре мяча
  • 21:37
    • «Зенит» и «Локомотив» не определили сильнейшего
  • 21:31
    • «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью
  • 18:26
    • «Химки» уступили дома «Динамо» в сверхрезультативном матче
  • 22:20
    • «Марсель» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги 1
  • 19:34
    • «Бохум» потерпел разгромное поражение от «Баварии»
  • 19:26
    • «Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Динамо» Мн
    Все новости спорта

    Хватит ли Махачу двух сетов для победы над Риндеркнешем?

    Махач — Риндеркнеш. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Париже 28 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Артур Риндеркнеш
    Прогноз и ставки на Махач — Риндеркнеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томаш Махач
    Чех Томаш Махач сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 28 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Риндеркнеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Париж. Мужчины 28 Октября 2024 года

    Томаш Махац (Чехия)

  • Вена. Мужчины
    •  Томаш Махац (Чехия) 12:00 Артур Риндеркнеш

    Артур Риндеркнеш

  • Франция
    •

    Махач

    Томаш впервые сыгает на парижском «Мастерсе». В предыдущих сезонах он не принимал участия даже в квалификации.

    Чех приехал в столицу Франции в статусе игрока топ-30. В текущем рейтинге он занимает 25-е место.

    Очередной прорыв случился после двух престижных азиатских турниров — в Токио и Шанхае.

    И в столице Японии, и на «тысячнике» в Китае Махач дошел до полуфинала. При этом во втором случае он преподнес одну из главных сенсаций этой осени, выиграв у испанца Карлоса Алькараса (7:6, 7:5) на стадиии 1/4 финала.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе 24-летний Махач прошел два раунда на «пятисотнике» в Вене — выиграл у Фабиана Марожана и Григора Димитрова, после чего уступил Джеку Дрейперу.

    Риндеркнеш

    Артур изначально должен был участвовать в квалификации, но в итоге организаторы передали ему wild card, который изначально достался Гаэля Монфису.

    Лучшим результатом французского теннисиста во второй половине сезона пока остается выход в полуфинал турнира в Атланте.

    Вскоре после этого Риндеркнеш прошел два раунда на «Мастерсе» в Монреале. С тех пор он пока ни разу не выигрывал два матча на уровне основной сетки.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Ранее в октябре Риндеркнеш прошел во второй раунд в Шанхае и Антверпене и провалил квалификацию на турнире в Базеле.

    В предыдущих сезонах Риндеркнешу ни разу не удалось пройти первый круг на домашнем «тысячнике».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.28, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: француз на самом деле не такой простой соперник, как можно подумать, но в данном случае мы просто не можем игнорировать прогресс чешского теннисиста, который в последнее время стал серьезным соперником даже для топ-5.

    Рекомендуемая ставка: победа Махача + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Индиана — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Портленд — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Детройт — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оклахома — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Шарлотт
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Колорадо — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 04:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Эюпспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Махач — Риндеркнеш: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Махачу двух сетов для победы над Риндеркнешем?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры