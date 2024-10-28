Томаш Махац (Чехия)
Артур Риндеркнеш
Махач
Томаш впервые сыгает на парижском «Мастерсе». В предыдущих сезонах он не принимал участия даже в квалификации.
Чех приехал в столицу Франции в статусе игрока топ-30. В текущем рейтинге он занимает 25-е место.
Очередной прорыв случился после двух престижных азиатских турниров — в Токио и Шанхае.
И в столице Японии, и на «тысячнике» в Китае Махач дошел до полуфинала. При этом во втором случае он преподнес одну из главных сенсаций этой осени, выиграв у испанца Карлоса Алькараса (7:6, 7:5) на стадиии 1/4 финала.
На прошлой неделе 24-летний Махач прошел два раунда на «пятисотнике» в Вене — выиграл у Фабиана Марожана и Григора Димитрова, после чего уступил Джеку Дрейперу.
Риндеркнеш
Артур изначально должен был участвовать в квалификации, но в итоге организаторы передали ему wild card, который изначально достался Гаэля Монфису.
Лучшим результатом французского теннисиста во второй половине сезона пока остается выход в полуфинал турнира в Атланте.
Вскоре после этого Риндеркнеш прошел два раунда на «Мастерсе» в Монреале. С тех пор он пока ни разу не выигрывал два матча на уровне основной сетки.
Ранее в октябре Риндеркнеш прошел во второй раунд в Шанхае и Антверпене и провалил квалификацию на турнире в Базеле.
В предыдущих сезонах Риндеркнешу ни разу не удалось пройти первый круг на домашнем «тысячнике».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.28, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 3.68.
Прогноз: француз на самом деле не такой простой соперник, как можно подумать, но в данном случае мы просто не можем игнорировать прогресс чешского теннисиста, который в последнее время стал серьезным соперником даже для топ-5.
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Рекомендуемая ставка: победа Махача + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.