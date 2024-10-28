Чех Томаш Махач сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 28 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Риндеркнеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Махач

Томаш впервые сыгает на парижском «Мастерсе». В предыдущих сезонах он не принимал участия даже в квалификации.

Чех приехал в столицу Франции в статусе игрока топ-30. В текущем рейтинге он занимает 25-е место.

Очередной прорыв случился после двух престижных азиатских турниров — в Токио и Шанхае.

И в столице Японии, и на «тысячнике» в Китае Махач дошел до полуфинала. При этом во втором случае он преподнес одну из главных сенсаций этой осени, выиграв у испанца Карлоса Алькараса (7:6, 7:5) на стадиии 1/4 финала.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе 24-летний Махач прошел два раунда на «пятисотнике» в Вене — выиграл у Фабиана Марожана и Григора Димитрова, после чего уступил Джеку Дрейперу.

Риндеркнеш

Артур изначально должен был участвовать в квалификации, но в итоге организаторы передали ему wild card, который изначально достался Гаэля Монфису.

Лучшим результатом французского теннисиста во второй половине сезона пока остается выход в полуфинал турнира в Атланте.

Вскоре после этого Риндеркнеш прошел два раунда на «Мастерсе» в Монреале. С тех пор он пока ни разу не выигрывал два матча на уровне основной сетки.

Ранее в октябре Риндеркнеш прошел во второй раунд в Шанхае и Антверпене и провалил квалификацию на турнире в Базеле.

В предыдущих сезонах Риндеркнешу ни разу не удалось пройти первый круг на домашнем «тысячнике».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.28, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: француз на самом деле не такой простой соперник, как можно подумать, но в данном случае мы просто не можем игнорировать прогресс чешского теннисиста, который в последнее время стал серьезным соперником даже для топ-5.

Рекомендуемая ставка: победа Махача + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.