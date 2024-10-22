Тим
Турнир в Вене станет для Тима последним в карьере. Вполне вероятно, что уже сегодня вечером он последний раз сыграет на профессиональном уровне. В общем, это очень грустный момент.
Несмотря на все старания, после травмы запястья австрийскому теннисисту так и не удалось вернуться на прежний уровень.
Весной Доминик окончательно убедился в том, что больше не в состоянии бороться даже за попадание в топ-100. Бывшая третья ракетка мира завершает карьеру за пределами третьей сотни рейтинга.
Текущая серия поражений Тима составляет шесть матчей. Последний раз он выигрывал еще в мае в квалификации «Ролан Гаррос».
Дардери
Лучано в последнее время тоже совсем не впечатляет. Но и в его случае это тоже было ожидаемо.
Дело в том, что итальянцу очень тяжело дается теннис на харде.
Достаточно взглянуть на статистику: в этом году Дардери выиграл лишь один из десяти матчей на твердом покрытии.
При этом благодаря успешным выступлениям на грунте 22-летний Дардери по-прежнему находится в топ-50.
В предыдущих шести матчах Лучано проиграл Давиду Гоффену, Себастьяну Баэсу, Михаилу Кукушкину, Мариано Навоне, Фабио Фоньини и Маттео Берреттини.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тима в этом матче можно поставить за 2.40, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: рискнем предположить, что Доминик все-таки постарался подготовиться к домашнему турниру. Ну и с учетом того, что его соперник действительно не лучшим образом играет на харде, вполне вероятно, что австриец выйдет в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Тима за 2.40.