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    Тим проведет и проиграет последний матч в карьере?

    Тим — Дардери. Ставка (к. 2.40) и прогноз на турнир в Вене 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Дардери
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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тим — Дардери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тим

    Турнир в Вене станет для Тима последним в карьере. Вполне вероятно, что уже сегодня вечером он последний раз сыграет на профессиональном уровне. В общем, это очень грустный момент.

    Несмотря на все старания, после травмы запястья австрийскому теннисисту так и не удалось вернуться на прежний уровень.

    Весной Доминик окончательно убедился в том, что больше не в состоянии бороться даже за попадание в топ-100. Бывшая третья ракетка мира завершает карьеру за пределами третьей сотни рейтинга.

    Прогнозы на теннис

    Текущая серия поражений Тима составляет шесть матчей. Последний раз он выигрывал еще в мае в квалификации «Ролан Гаррос».

    Дардери

    Лучано в последнее время тоже совсем не впечатляет. Но и в его случае это тоже было ожидаемо.

    Дело в том, что итальянцу очень тяжело дается теннис на харде.

    Достаточно взглянуть на статистику: в этом году Дардери выиграл лишь один из десяти матчей на твердом покрытии.

    При этом благодаря успешным выступлениям на грунте 22-летний Дардери по-прежнему находится в топ-50.

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    В предыдущих шести матчах Лучано проиграл Давиду Гоффену, Себастьяну Баэсу, Михаилу Кукушкину, Мариано Навоне, Фабио Фоньини и Маттео Берреттини.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тима в этом матче можно поставить за 2.40, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: рискнем предположить, что Доминик все-таки постарался подготовиться к домашнему турниру. Ну и с учетом того, что его соперник действительно не лучшим образом играет на харде, вполне вероятно, что австриец выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Тима за 2.40.

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    Тим — Дардери: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на теннис. Тим проведет и проиграет последний матч в карьере?
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