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    Сможет ли Рублев пройти первый круг в Базеле?

    Рублев — Боржеш. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Базеле 21 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Боржеш
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 21 октября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Базель. Мужчины 21 Октября 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 21:00 Нуну Боржес

    Нуну Боржес

  • Португалия
    •

    Рублев

    Андрей на прошлой неделе стал одним из главных неудачников турнира в Стокгольме.

    Российский теннисист проиграл в четвертьфинале 39-летнему Стэну Вавринке в матче с двумя тай-брейками.

    Перед этим Рублев разгромил француза Александра Мюллера, но там, где действительно было сложно, он снова сыграл чересчур неубедительно.

    В начале октября Рублев не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Шанхае — сразу проиграл чеху Якубу Меньшику.

    Прогнозы на теннис

    Еще одним разочарованием стало поражение от китайца Бу Юнчаокете в четвертьфинале турнира в Пекине.

    Боржеш

    Нуну тем временем проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертого круга.

    В Нью-Йорке португальский теннисист выиграл у Федерико Кории, Танаси Коккинакиса и Якуба Меньшика, после чего уступил Даниилу Медведеву.

    Главным успехом Боржеша в текущем сезоне пока остается победа на грунтовом турнире в шведском Бостаде. В финале он спокойно переиграл Рафу Надаля (6:3, 6:2).

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    В этом году Боржеш выиграл на харде 20 матчей из 32-х.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Боржеша букмекеры предлагают за 5.30.

    Прогноз: с учетом недавних результатов Андрея логично предположить, что у него снова будут проблемы. Боржеш на самом деле не такой простой соперник, как многие наверняка думают.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Рублев — Боржеш: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев пройти первый круг в Базеле?
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