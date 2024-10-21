Россиянин Андрей Рублев сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 21 октября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей на прошлой неделе стал одним из главных неудачников турнира в Стокгольме.

Российский теннисист проиграл в четвертьфинале 39-летнему Стэну Вавринке в матче с двумя тай-брейками.

Перед этим Рублев разгромил француза Александра Мюллера, но там, где действительно было сложно, он снова сыграл чересчур неубедительно.

В начале октября Рублев не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Шанхае — сразу проиграл чеху Якубу Меньшику.

Прогнозы на теннис

Еще одним разочарованием стало поражение от китайца Бу Юнчаокете в четвертьфинале турнира в Пекине.

Боржеш

Нуну тем временем проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертого круга.

В Нью-Йорке португальский теннисист выиграл у Федерико Кории, Танаси Коккинакиса и Якуба Меньшика, после чего уступил Даниилу Медведеву.

Главным успехом Боржеша в текущем сезоне пока остается победа на грунтовом турнире в шведском Бостаде. В финале он спокойно переиграл Рафу Надаля (6:3, 6:2).

В этом году Боржеш выиграл на харде 20 матчей из 32-х.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Боржеша букмекеры предлагают за 5.30.

Прогноз: с учетом недавних результатов Андрея логично предположить, что у него снова будут проблемы. Боржеш на самом деле не такой простой соперник, как многие наверняка думают.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.