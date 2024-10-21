Андрей Рублёв
Нуну Боржес
Рублев
Андрей на прошлой неделе стал одним из главных неудачников турнира в Стокгольме.
Российский теннисист проиграл в четвертьфинале 39-летнему Стэну Вавринке в матче с двумя тай-брейками.
Перед этим Рублев разгромил француза Александра Мюллера, но там, где действительно было сложно, он снова сыграл чересчур неубедительно.
В начале октября Рублев не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Шанхае — сразу проиграл чеху Якубу Меньшику.
Еще одним разочарованием стало поражение от китайца Бу Юнчаокете в четвертьфинале турнира в Пекине.
Боржеш
Нуну тем временем проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертого круга.
В Нью-Йорке португальский теннисист выиграл у Федерико Кории, Танаси Коккинакиса и Якуба Меньшика, после чего уступил Даниилу Медведеву.
Главным успехом Боржеша в текущем сезоне пока остается победа на грунтовом турнире в шведском Бостаде. В финале он спокойно переиграл Рафу Надаля (6:3, 6:2).
В этом году Боржеш выиграл на харде 20 матчей из 32-х.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Боржеша букмекеры предлагают за 5.30.
Прогноз: с учетом недавних результатов Андрея логично предположить, что у него снова будут проблемы. Боржеш на самом деле не такой простой соперник, как многие наверняка думают.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.