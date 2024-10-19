Мирра Андреева (Россия)
Каролина Мухова
Андреева
Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой за последние 4 года, которой удалось выйти в полуфинал «пятисотки». В четвертьфинале турнира в китайском Нинбо 17- летняя россиянка выиграла у Барборы Крейчиковой из Чехии, причём успеха Андреева добилась досрочно, так как соперница не смогла продолжить игру от казалась от дальнейшей борьбы (7:6, 3:2).
Одержав победу над Крейчиковой, Мирра Андреева обеспечила себе место в двадцатке рейтинга по итогам теннисного сезона.
Ранее на турнире в Китае Андреева выиграла у американки Варвары Лепченко, переиграв соперницу в двух сетах (6:2, 6:0) и добилась успеха в противостоянии с немкой Тамарой Корпач (6:0, 6:4).
На данный момент Мирра Андреева занимает 19 место в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки является успешное выступление в Открытом чемпионате Франции — 2024. На «Ролан Гаррос» Мирра Андреева добралась до полуфинала.
Мухова
Каролина Мухова не дала себя обыграть российской теннисистке Анне Калинской в рамках четвертьфинального поединка в Нинбо.
Отметим, что Мухова набрала приличную игровую форму, которая позволила ей дойти до полуфинала US Open и до финала«тысячника» в Пекине.
В игре против Калинской можно отметить, что Мухова в основном выиграла за счет ошибок россиянки. Соперница чешки на протяжении всего поединка спешила, Анна Калинская либо лупла по аутам, либо в сетку (6:2, 2:6. 3:6).
В рейтинге WTA Каролина Мухова занимает 29 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Каролину Мухову в этом матче можно поставить за 1.58, победу Мирру Андрееву букмекеры предлагают за 2.39.
Прогноз: Ранее соперницы на кортах в рамках WTA не встречались. Соперницы абсолютно равные, Мирра Андреева на турнире в Нинбо еще не проиграла ни одного сета и вполне может продлить эту статистику. Ставим на победу Андреевой и проход в финал турнира.
- 3.64Бадоса — Касаткина: прогноз и ставкаСегодня в 11:30
- 1.92Вавринка — Пол: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.92Вукич — Хачанов: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Фора Мирры Андреевой (-3) с коэффициентом 1.85.