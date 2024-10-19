Россиянка Мирра Андреева сыграет против Каролины Муховой из Чехии в полуфинале турнира WTA Нинбо. Матч пройдёт 19 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой за последние 4 года, которой удалось выйти в полуфинал «пятисотки». В четвертьфинале турнира в китайском Нинбо 17- летняя россиянка выиграла у Барборы Крейчиковой из Чехии, причём успеха Андреева добилась досрочно, так как соперница не смогла продолжить игру от казалась от дальнейшей борьбы (7:6, 3:2).

Одержав победу над Крейчиковой, Мирра Андреева обеспечила себе место в двадцатке рейтинга по итогам теннисного сезона.

Ранее на турнире в Китае Андреева выиграла у американки Варвары Лепченко, переиграв соперницу в двух сетах (6:2, 6:0) и добилась успеха в противостоянии с немкой Тамарой Корпач (6:0, 6:4).

Прогнозы на теннис

На данный момент Мирра Андреева занимает 19 место в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки является успешное выступление в Открытом чемпионате Франции — 2024. На «Ролан Гаррос» Мирра Андреева добралась до полуфинала.

Мухова

Каролина Мухова не дала себя обыграть российской теннисистке Анне Калинской в рамках четвертьфинального поединка в Нинбо.

Отметим, что Мухова набрала приличную игровую форму, которая позволила ей дойти до полуфинала US Open и до финала«тысячника» в Пекине.

В игре против Калинской можно отметить, что Мухова в основном выиграла за счет ошибок россиянки. Соперница чешки на протяжении всего поединка спешила, Анна Калинская либо лупла по аутам, либо в сетку (6:2, 2:6. 3:6).

В рейтинге WTA Каролина Мухова занимает 29 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Каролину Мухову в этом матче можно поставить за 1.58, победу Мирру Андрееву букмекеры предлагают за 2.39.

Прогноз: Ранее соперницы на кортах в рамках WTA не встречались. Соперницы абсолютно равные, Мирра Андреева на турнире в Нинбо еще не проиграла ни одного сета и вполне может продлить эту статистику. Ставим на победу Андреевой и проход в финал турнира.

Рекомендуемая ставка: Фора Мирры Андреевой (-3) с коэффициентом 1.85.