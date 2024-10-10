Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник в этом сезоне дошел минимум до четвертьфинала на каждом турнире. Это, конечно, просто поразительная стабильность, о которой пока остается только мечтать даже Карлосу Алькарасу.

Также стоит добавить, что в 2024-м итальянец выиграл уже 62 матча и потерпел всего лишь шесть поражений.

В четвертом круге текущего турнира Синнер одержал победу над Беном Шелтоном — 6:4, 7:6.

Американец очень достойно сопротивлялся, но в ключевых моментах он все-таки действовал не так эффективно.

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Синнер же в очередной раз продемонстрировал шикарную игру на подаче — Шелтон так и не взял на приеме хотя бы гейм, хотя у него было семь брейк-пойнтов.

Медведев

Даниил в предыдущем раунде одержал победу над Стефаносом Циципасом — 7:6, 6:3.

Вопреки ожиданиям, психовал в этом матче не Медведев, а его соперник. В начале второго сета грек проиграл гейм после того, как при 15:30 у него забрали первую подачу за затяжку времени.

В итоге Циципас начал спорить с судьей на вышке, устроил почти скандал, при этом полностью потеряв концентрацию.

В общем, без везения и неожиданной помощи от соперника не обошлось, но также стоит признать, что Медведев на этот раз сыграл на очень солидном уровне.

Лучшими результатами Медведева на «Мастерсах» в этом году пока остаются финал в Индиан-Уэллс и полуфинал в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.35, победу Медведева букмекеры предлагают за 3.20.

Прогноз: Даниил все еще ведет в личных встречах с итальянцем (7-6), однако шесть из семи предыдущих матчей между ними завершились победами Янника. Это все-таки очень показательный момент.

В начале сентября Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале US Open со счетом 2:6, 6:1, 6:1, 6:4.

Скорее всего, в предстоящем матче Медведев навяжет борьбу, но на что-то более существенное ему вряд ли стоит рассчитывать.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера в двух сетах за 1.96.