ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаМЛС, Саудовская Аравия или «Барса»? Где продолжит карьеру Поль Погба Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул Маклин СелебриниНХЛ 2024/25: Лафреньер, Селебрини и другие восходящие звезды лиги
  • 15:48
    • Сборная России не сыграет против Пакистана в октябре
    Все новости спорта

    Сможет ли Медведев обыграть Синнера?

    Синнер — Медведев. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 10 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Янник Синнер
    Прогноз и ставки на Синнер — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Шанхай. Мужчины 10 Октября 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 05:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Синнер

    Янник в этом сезоне дошел минимум до четвертьфинала на каждом турнире. Это, конечно, просто поразительная стабильность, о которой пока остается только мечтать даже Карлосу Алькарасу.

    Также стоит добавить, что в 2024-м итальянец выиграл уже 62 матча и потерпел всего лишь шесть поражений.

    В четвертом круге текущего турнира Синнер одержал победу над Беном Шелтоном — 6:4, 7:6.

    Американец очень достойно сопротивлялся, но в ключевых моментах он все-таки действовал не так эффективно.

    Прогнозы на теннис

    Синнер же в очередной раз продемонстрировал шикарную игру на подаче — Шелтон так и не взял на приеме хотя бы гейм, хотя у него было семь брейк-пойнтов.

    Медведев

    Даниил в предыдущем раунде одержал победу над Стефаносом Циципасом — 7:6, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, психовал в этом матче не Медведев, а его соперник. В начале второго сета грек проиграл гейм после того, как при 15:30 у него забрали первую подачу за затяжку времени.

    В итоге Циципас начал спорить с судьей на вышке, устроил почти скандал, при этом полностью потеряв концентрацию.

    В общем, без везения и неожиданной помощи от соперника не обошлось, но также стоит признать, что Медведев на этот раз сыграл на очень солидном уровне.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Лучшими результатами Медведева на «Мастерсах» в этом году пока остаются финал в Индиан-Уэллс и полуфинал в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.35, победу Медведева букмекеры предлагают за 3.20.

    Прогноз: Даниил все еще ведет в личных встречах с итальянцем (7-6), однако шесть из семи предыдущих матчей между ними завершились победами Янника. Это все-таки очень показательный момент.

    В начале сентября Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале US Open со счетом 2:6, 6:1, 6:1, 6:4.

    Скорее всего, в предстоящем матче Медведев навяжет борьбу, но на что-то более существенное ему вряд ли стоит рассчитывать.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера в двух сетах за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лада — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.19
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Волеренга (жен) — Ювентус (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити (жен) — Барселона (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ботафого Сан-Паулу — Гуарани
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Пайсанду — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ванкувер — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Медведев: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев обыграть Синнера?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры