Россиянка Эрика Андреева сыграет против итальянки Ясмин Паолини в третьем круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 10 октября, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Андреева

Эрика Андреева выиграла дуэль в сестринском дерби у Мирры Андреевой, обыграв соперницу в трёх двух сетах (6:3, 6:1). На корте соперницы провели 1 час30 минут. За это время Эрика выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

Эта встреча стала первой между сёстрами на турнирах WTA. 20-летняя Эрика Андреева пока ещё не побеждала на рейтинговых соревнованиях, проводимых в рамках женской теннисной ассоциации.

Отметим, что лучшим достижением Андреевой считается выход во второй круг Уимблдона — 2022, а также выход в четвертьфинал соревнований в Мексике.

Прогнозы на теннис

Эрика Андреева занимает 70 местов женской теннисной ассоциации.

Паолини

Из-за высокого рейтинга в WTA итальянка Ясмин Паолини миновала первую стадию «тысячника» в Ухани. Во втором круге шестая ракетка планеты уверенно разобралась со своей соперницей Юэ Юань (6:4, 6:3).

Последним турниром для Паолини был Пекин, в котором итальянка провалилась, проиграв во второй стадии полячке Магде Линетт (4:6, 0:6). ­

Отметим также успешное выступление Паолини на US Open­­­, которой удалось одержать три победы и шагнуть в четвертьфинал турнира.

На данный момент Ясмин Паолини занимает 6 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Ясмин Паолини в этом матче можно поставить за 1.30, победу Эрики Андреевой букмекеры предлагают за 3.56.

Прогноз: Это будет инетерсной поеднок, в котором скорее всего выиграет Эрика Андреева. Мы не будем рисковать и сыграем на результативности матча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 20,5 с коэффициентом 1.87.