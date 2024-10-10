ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГоловинПопадание в яблочко. Головин пришелся ко двору в «Монако» Брендон РойвалПретендентский бой Ройвала и Таиры, возвращение Тавареса. Анонс карда UFC Vegas 98 Поль ПогбаМЛС, Саудовская Аравия или «Барса»? Где продолжит карьеру Поль Погба
    Все новости спорта

    Андреева выбьет из турнира сильную итальянку

    Андреева — Паолини. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч третьего круга турнира в Ухане 10 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Эрика Андреева
    Прогноз и ставки на Андреева — Паолини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против итальянки Ясмин Паолини в третьем круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 10 октября, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ухань. Женщины 10 Октября 2024 года

    Эрика Андреева (Россия)

  • Ухань. Женщины
    •  Эрика Андреева (Россия) 10:00 Жасмин Паолини

    Жасмин Паолини

  • Италия
    •

    Андреева

    Эрика Андреева выиграла дуэль в сестринском дерби у Мирры Андреевой, обыграв соперницу в трёх двух сетах (6:3, 6:1). На корте соперницы провели 1 час30 минут. За это время Эрика выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Эта встреча стала первой между сёстрами на турнирах WTA. 20-летняя Эрика Андреева пока ещё не побеждала на рейтинговых соревнованиях, проводимых в рамках женской теннисной ассоциации.

    Отметим, что лучшим достижением Андреевой считается выход во второй круг Уимблдона — 2022, а также выход в четвертьфинал соревнований в Мексике.

    Прогнозы на теннис

    Эрика Андреева занимает 70 местов женской теннисной ассоциации.

    Паолини

    Из-за высокого рейтинга в WTA итальянка Ясмин Паолини миновала первую стадию «тысячника» в Ухани. Во втором круге шестая ракетка планеты уверенно разобралась со своей соперницей Юэ Юань (6:4, 6:3).

  • Андреева в топ-20 WTA, скандальный Медведев, Гауфф и Алькарас лучшие в Поднебесной
  • Минувшая неделя в теннисе точно запомнилась фанатам игры
  • 07/10/2024

    • Последним турниром для Паолини был Пекин, в котором итальянка провалилась, проиграв во второй стадии полячке Магде Линетт (4:6, 0:6). ­

    Отметим также успешное выступление Паолини на US Open­­­, которой удалось одержать три победы и шагнуть в четвертьфинал турнира.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    На данный момент Ясмин Паолини занимает 6 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Ясмин Паолини в этом матче можно поставить за 1.30, победу Эрики Андреевой букмекеры предлагают за 3.56.

    Прогноз: Это будет инетерсной поеднок, в котором скорее всего выиграет Эрика Андреева. Мы не будем рисковать и сыграем на результативности матча.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 20,5 с коэффициентом 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.40
  • Прогноз на матч Ботафого Сан-Паулу — Гуарани
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Пайсанду — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ванкувер — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Линетт — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Баптист — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Австралия — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 12:10
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Соболенко — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Узбекистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Андреева — Паолини: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на теннис. Андреева выбьет из турнира сильную итальянку
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры