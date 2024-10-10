Эрика Андреева (Россия)
Жасмин Паолини
Андреева
Эрика Андреева выиграла дуэль в сестринском дерби у Мирры Андреевой, обыграв соперницу в трёх двух сетах (6:3, 6:1). На корте соперницы провели 1 час30 минут. За это время Эрика выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.
Эта встреча стала первой между сёстрами на турнирах WTA. 20-летняя Эрика Андреева пока ещё не побеждала на рейтинговых соревнованиях, проводимых в рамках женской теннисной ассоциации.
Отметим, что лучшим достижением Андреевой считается выход во второй круг Уимблдона — 2022, а также выход в четвертьфинал соревнований в Мексике.
Эрика Андреева занимает 70 местов женской теннисной ассоциации.
Паолини
Из-за высокого рейтинга в WTA итальянка Ясмин Паолини миновала первую стадию «тысячника» в Ухани. Во втором круге шестая ракетка планеты уверенно разобралась со своей соперницей Юэ Юань (6:4, 6:3).
Последним турниром для Паолини был Пекин, в котором итальянка провалилась, проиграв во второй стадии полячке Магде Линетт (4:6, 0:6).
Отметим также успешное выступление Паолини на US Open, которой удалось одержать три победы и шагнуть в четвертьфинал турнира.
На данный момент Ясмин Паолини занимает 6 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Ясмин Паолини в этом матче можно поставить за 1.30, победу Эрики Андреевой букмекеры предлагают за 3.56.
Прогноз: Это будет инетерсной поеднок, в котором скорее всего выиграет Эрика Андреева. Мы не будем рисковать и сыграем на результативности матча.
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Рекомендуемая ставка: ТБ 20,5 с коэффициентом 1.87.