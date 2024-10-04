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    Андреева — Чжэн. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч 1/4 финала турнира в Пекине 4 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Чжэн
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в 1/4 финала турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 4 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал «тысячника» в Пекине. В 1/8 финала соревнований наша спортсменка выбила из турнира Магду Линетт из Польши (6:1, 6:3). На корте соперницы провели 1 час 14 минут. Для Андреевой — это будет седьмой четвертьфинал в сезоне.

    В этом матче Мирра Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов.

    На пекинском «тысячнике» россиянка выиграла также у хорватки Донны Векич (3:6, 6:4,6:4) и румынки Ирины-Камелия Бегу (6:7, 6:1, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    Мирра Андреева в рейтинге WTA занимает 22 место.

    Чжэн

    Циньвэнь Чжэн вышла в четвертьфинал китайского «тысяника» после того, как одержала победу в матче против американки Аманды Анисимовой (3:6, 6:1, 6:2).

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    • Китайская теннисистка 14 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибоки и реализовала 5 брейк-пойнтов. К слову, это первый сет на турнире, который отдала Чжэн.

    На ранних стадиях турнира в Пекине Циньвэнь Чжэн выиграла у теннисистки из Аргентины Нади Подороска (6:3, 6:2) и Камиллы Рахимовой (6:1, 6:1).

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    На данный момент Чжэн занимает 7 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.64, победу Андрееву букмекеры предлагают за 2.26.

    Прогноз: Ожидается яркая битва и вполне возможно, мы сможем увидеть много сыгранных геймов.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.95.

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    Андреева — Чжэн: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на теннис. Вырвет ли Андреева путёвку в 1/2 турнира в Пекине?
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