Россиянка Мирра Андреева сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в 1/4 финала турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 4 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Андреева

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал «тысячника» в Пекине. В 1/8 финала соревнований наша спортсменка выбила из турнира Магду Линетт из Польши (6:1, 6:3). На корте соперницы провели 1 час 14 минут. Для Андреевой — это будет седьмой четвертьфинал в сезоне.

В этом матче Мирра Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов.

На пекинском «тысячнике» россиянка выиграла также у хорватки Донны Векич (3:6, 6:4,6:4) и румынки Ирины-Камелия Бегу (6:7, 6:1, 6:1).

Прогнозы на теннис

Мирра Андреева в рейтинге WTA занимает 22 место.

Чжэн

Циньвэнь Чжэн вышла в четвертьфинал китайского «тысяника» после того, как одержала победу в матче против американки Аманды Анисимовой (3:6, 6:1, 6:2).

Китайская теннисистка 14 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибоки и реализовала 5 брейк-пойнтов. К слову, это первый сет на турнире, который отдала Чжэн.

На ранних стадиях турнира в Пекине Циньвэнь Чжэн выиграла у теннисистки из Аргентины Нади Подороска (6:3, 6:2) и Камиллы Рахимовой (6:1, 6:1).

На данный момент Чжэн занимает 7 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.64, победу Андрееву букмекеры предлагают за 2.26.

Прогноз: Ожидается яркая битва и вполне возможно, мы сможем увидеть много сыгранных геймов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.95.