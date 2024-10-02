Хорват Марин Чилич сыграет против француза Артура Казо в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — Казо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чилич

Марин на прошлой неделе сенсационно завоевал титул в Ханчжоу, благодаря чему взлетел в рейтинге из восьмой сотни сразу на 210-ю строчку.

В решающем матче хорватский теннисист выиграл у Чжичжэня Чжана со счетом 7:6, 7:6.

Кроме того, на китайском турнире Чилич обыграл Закари Свайду, Есихито Нисиоку, Ясутаку Утияму и Брэндона Накашиму.

Для 35-летнего Чилича, который пропустил полтора года из-за непростой травмы колена, это действительно серьезный успех.

Прогнозы на теннис

Через несколько дней после победы на Ханчжоу бывшая третья ракетка мира проиграл Кею Нисикори на старте турнира в Токио, но на этом точно не стоит акцентировать внимание. У Марина банально не было времени на восстановление. Но в Шанхае он снова может приятно удивить.

Казо

Артур тем временем рискует завершить год за пределами топ-100. Хотя в начале сезона в какой-то момент вообще не было сомнений в том, что он всерьез и надолго в первой сотне рейтинга.

В январе француз дошел до четвертого круга на Australian Open, провел несколько классных матчей еще на парочке турниров, но потом начался спад, последствия которого можно было наблюдать и в недавних матчах.

На прошлой неделе Казо проиграл австралийцу Джеймсу Маккейбу в четвертьфинале «челленджера» в Нонтхабури (Таиланд).

Ну а лучшими результатами Казо во второй половине сезона пока остаются выход во второй круг в Уинстон-Сейлеме и на US Open.

После февральского турнира в Дубае 22-летний француз выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 1.70, победу Казо букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: Марин наверняка приложит максимум усилий, чтобы лишить француза каких-либо шансов на приеме. Это будет ключевой момент.

Рекомендуемая ставка: победа Чилича в двух сетах за 2.67.