Томпсон
Джордан в первом круге красиво переиграл Каспера Рууда — 7:6, 6:1.
Результат вообще удивил, учитывая многочисленные провалы норвежского теннисиста. К тому же, на прошлой неделе Рууд неплохо заработал на выставочном Кубке Лейвера, поэтому было вполне ожидаемо, что в Токио он проиграет еще до четвертьфинала.
Ну и также не надо забывать, что Томпсон ранее в этом сезоне выиграл у Рууда в финале турнира в Лос-Кабосе.
Австралийцу не всегда удается играть на таком уровне, но бывают дни, когда он может стать серьезным препятствием почти для любого соперника из топ-10.
Нисикори
Кей начал турнир с победы над Марином Чиличем, который ранее на этой неделе выиграл турнир в китайском Ханчжоу.
Японский теннисист переиграл хорвата в непростом трехсетовом матче — 6:4, 3:6, 6:3.
Очевидно, что Чиличу не хватило энергии на всю игру. Все-таки буквально за день до этого он играл в Китае.
Нисикори на прошлой неделе не прошел ни раунда в китайском Чэнду — сразу проиграл Цзюньчэну Шану.
Ну а лучшим результатом Нисикори после очередной травмы пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.52, победу Нисикори букмекеры предлагают за 2.43.
Прогноз: в прошлом году Кей выиграл у Джордана в Атланте со счетом 7:6, 7:6. Не факт, что японец снова остановит австралийца, но почти нет сомнений в том, что их очередная встреча получится затяжной и напряженной.
- 1.88Давидович-Фокина — Чжан: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.97Рублев — Каррено-Буста: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.