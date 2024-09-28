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    Томпсон возьмет реванш у Нисикори?

    Томпсон — Нисикори. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Нисикори
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    Кей Нисикори
    Японец Кей Нисикори сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Томпсон

    Джордан в первом круге красиво переиграл Каспера Рууда — 7:6, 6:1.

    Результат вообще удивил, учитывая многочисленные провалы норвежского теннисиста. К тому же, на прошлой неделе Рууд неплохо заработал на выставочном Кубке Лейвера, поэтому было вполне ожидаемо, что в Токио он проиграет еще до четвертьфинала.

    Ну и также не надо забывать, что Томпсон ранее в этом сезоне выиграл у Рууда в финале турнира в Лос-Кабосе.

    Прогнозы на теннис

    Австралийцу не всегда удается играть на таком уровне, но бывают дни, когда он может стать серьезным препятствием почти для любого соперника из топ-10.

    Нисикори

    Кей начал турнир с победы над Марином Чиличем, который ранее на этой неделе выиграл турнир в китайском Ханчжоу.

    Японский теннисист переиграл хорвата в непростом трехсетовом матче — 6:4, 3:6, 6:3.

    Очевидно, что Чиличу не хватило энергии на всю игру. Все-таки буквально за день до этого он играл в Китае.

    Нисикори на прошлой неделе не прошел ни раунда в китайском Чэнду — сразу проиграл Цзюньчэну Шану.

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    Ну а лучшим результатом Нисикори после очередной травмы пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.52, победу Нисикори букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: в прошлом году Кей выиграл у Джордана в Атланте со счетом 7:6, 7:6. Не факт, что японец снова остановит австралийца, но почти нет сомнений в том, что их очередная встреча получится затяжной и напряженной.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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    Томпсон — Нисикори: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Томпсон возьмет реванш у Нисикори?
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