Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коболли

Итальянский теннисист прошел хотя бы один раунд на девятом турнире подряд.

Похоже, всё идет к тому, что Флавио завершит год в топ-30. Сейчас он занимает в рейтинге 32-е место.

На пекинском турнире Коболли начал с волевой победы над Александром Бубликом — 4:6, 6:1, 7:6.

В решающем сете Коболли спас матчбол при счете 4:5. Ну и после этого он почти идеально провел тай-брейк.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Флавио на харде в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 500 в Вашингтоне.

Котов

Павел тем временем с учетом квалификации выиграл в Пекине уже четыре матча.

В отборе российский теннисист переиграл индийца Сумита Нагала и испанца Роберто Карбальеса-Баэну.

В первом круге Котов одержал волевую победу над китайцем И Чжоу — 1:6, 6:3, 7:5. Вопреки ожиданиям, матч против соперника из пятой сотни рейтинга получился непростым. В третьей партии Чжоу даже вел с брейком, но из-за ужасной игры на своей подаче не воспользовался преимуществом.

В общем, Котов уже может быть доволен тем, что прошел хотя бы раунд, благодаря чему, скорее всего, останется в топ-60.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.51, победу Котова букмекеры предлагают за 2.56.

Прогноз: в январе Павел проиграл Флавио на Australian Open, но через несколько месяцев взял реванш, победив итальянца на грунте в Марракеше. Известно, что на твердом покрытии россиянин играет не так уверенно, поэтому приходится констатировать, что в предстоящем матче у него не очень большие шансы на победу.

Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.28.