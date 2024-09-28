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    Котов снова проиграет Коболли на харде?

    Коболли — Котов. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Итальянский теннисист прошел хотя бы один раунд на девятом турнире подряд.

    Похоже, всё идет к тому, что Флавио завершит год в топ-30. Сейчас он занимает в рейтинге 32-е место.

    На пекинском турнире Коболли начал с волевой победы над Александром Бубликом — 4:6, 6:1, 7:6.

    В решающем сете Коболли спас матчбол при счете 4:5. Ну и после этого он почти идеально провел тай-брейк.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Флавио на харде в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 500 в Вашингтоне.

    Котов

    Павел тем временем с учетом квалификации выиграл в Пекине уже четыре матча.

    В отборе российский теннисист переиграл индийца Сумита Нагала и испанца Роберто Карбальеса-Баэну.

    В первом круге Котов одержал волевую победу над китайцем И Чжоу — 1:6, 6:3, 7:5. Вопреки ожиданиям, матч против соперника из пятой сотни рейтинга получился непростым. В третьей партии Чжоу даже вел с брейком, но из-за ужасной игры на своей подаче не воспользовался преимуществом.

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    В общем, Котов уже может быть доволен тем, что прошел хотя бы раунд, благодаря чему, скорее всего, останется в топ-60.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.51, победу Котова букмекеры предлагают за 2.56.

    Прогноз: в январе Павел проиграл Флавио на Australian Open, но через несколько месяцев взял реванш, победив итальянца на грунте в Марракеше. Известно, что на твердом покрытии россиянин играет не так уверенно, поэтому приходится констатировать, что в предстоящем матче у него не очень большие шансы на победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.28.

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    Коболли — Котов: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Котов снова проиграет Коболли на харде?
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