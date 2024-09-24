Россиянин Павел Котов сыграет против индийца Сумита Нагала в первом раунде квалификации турнира в Пекине (Китай). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нагал — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нагал

Сумит здорово провел первую половину сезона, благодаря чему по-прежнему находится в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 83-й ракетки мира.

В начале года Нагал прошел квалификацию и один раунд на Australian Open, а также выиграл домашний «челленджер» в Ченнае.

В апреле Нагал прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Монте-Карло, а в июне взял титул на грунтовом «челленджере» в немецком Хайльбронне и дошел до финала в итальянской Перудже.

Прогнозы на теннис

Вскоре после этого у Сумита начался спад. С тех пор он выиграл лишь три матча.

При этом текущая серия поражний Нагала составляет уже пять матчей.

Котов

Павел тоже слабо проводит вторую часть сезона. На рейтинге это пока не сильно отразилось — сейчас он занимает 63-е место.

После «Ролан Гаррос», на котором он дошел до третьего круга, россиянин выиграл больше одного матча только в Уинстон-Сейлеме. На этом американском турнире он добрался до четвертьфинала, где уступил Лоренцо Сонего.

На Открытом чемпионате США Котов проиграл в первом круге бельгийцу Зизу Бергсу. Соперник вырвал победу на решающем тай-брейке.

На прошлой неделе Котов потерпел поражение от австралийца Кристофера О`Коннелла на старте турнира в китайском Чэнду.

В текущем сезоне Котов провел на харде 15 матчей — шесть побед и девять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нагала в этом матче можно поставить за 2.53, победу Котова букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: к сожалению, сейчас нет уверенности в том, что Павел выиграет у теннисиста из Индии. Как и Нагал, он в последнее время тоже играет очень неубедительно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.