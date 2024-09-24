ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасЕвропейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября Владимир Галкин«Автомобилист» — лидер Востока, победные серии «Адмирала» и «Сибири», неудачная полоса «Торпедо»
    Все новости спорта

    Котов проиграет уже на старте квалификации в Пекине?

    Нагал — Котов. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Пекине 24 сентября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Павел Котов
    Прогноз и ставки на Нагал — Котов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против индийца Сумита Нагала в первом раунде квалификации турнира в Пекине (Китай). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нагал — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нагал

    Сумит здорово провел первую половину сезона, благодаря чему по-прежнему находится в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 83-й ракетки мира.

    В начале года Нагал прошел квалификацию и один раунд на Australian Open, а также выиграл домашний «челленджер» в Ченнае.

    В апреле Нагал прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Монте-Карло, а в июне взял титул на грунтовом «челленджере» в немецком Хайльбронне и дошел до финала в итальянской Перудже.

    Прогнозы на теннис

    Вскоре после этого у Сумита начался спад. С тех пор он выиграл лишь три матча.

    При этом текущая серия поражний Нагала составляет уже пять матчей.

    Котов

    Павел тоже слабо проводит вторую часть сезона. На рейтинге это пока не сильно отразилось — сейчас он занимает 63-е место.

  • Европейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал
  • Предыдущие семь дней в теннисе получились максимально насыщенными
  • Сегодня

    • После «Ролан Гаррос», на котором он дошел до третьего круга, россиянин выиграл больше одного матча только в Уинстон-Сейлеме. На этом американском турнире он добрался до четвертьфинала, где уступил Лоренцо Сонего.

    На Открытом чемпионате США Котов проиграл в первом круге бельгийцу Зизу Бергсу. Соперник вырвал победу на решающем тай-брейке.

    3ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    На прошлой неделе Котов потерпел поражение от австралийца Кристофера О`Коннелла на старте турнира в китайском Чэнду.

    В текущем сезоне Котов провел на харде 15 матчей — шесть побед и девять поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нагала в этом матче можно поставить за 2.53, победу Котова букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: к сожалению, сейчас нет уверенности в том, что Павел выиграет у теннисиста из Индии. Как и Нагал, он в последнее время тоже играет очень неубедительно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Партизан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гетеборг — Хальмстад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Гезтепе — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Газиантеп — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уэска — Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.37
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Адмирал — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Музетти — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кубань Холдинг — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чилич — Чжан
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нагал — Котов: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на теннис. Котов проиграет уже на старте квалификации в Пекине?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры