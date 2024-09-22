Лаура Зигемунд
Ребекка Шрамкова
Зигемунд
В четырёх матчах рейтингового турнира в Хуазине Лаура Зигемунд отдала всего один сет. В полуфинале соревнований немка выиграла у Арианне Хартоно из Нидерланд (6:3, 6:3). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
В полуфинальной встрече Лаура Зигемунд выполнила два эйса, допустила две ошибки на
собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
Лаура Зигемунд в предыдущих встречах выиграла у испанки Ребеки Машаровой (6:3, 6:4), китаянки Сю Ван Ван (7:6, 4:6, 7:6) и американки Алисии Паркс (6:4, 6:3).
Лаура Зигемунд занимает 99 место в рейтинге WTA.
Шрамкова
Всего 1 час 25 минут игрового времени хватило Ребекке Шрамковой, чтобы выиграть в полуфинале у Тамары Зиданшек из Словении (6:4, 6:2).
В поединке против словенки Шрамкова выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Также за плечами теннисистки четыре реализованных брейк-пойнта.
На предыдущих стадиях тайского турнира Ребекка Шрамкова выиграла у хорватки Яны Фетт (4:6, 6:4, 6:1), полячки Магды Линетт (7:6, 6:4) и тайки Мананчаи Савангкаев (6:2, 2:6, 6:4).
Ребекка Шрамкова занимает 102 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Зигемунд в этом матче можно поставить за 1.70, победу Машаровой букмекеры предлагают за 2.16.
Прогноз: Обе теннисистки играют результативно на турнире в Хуахине. Можно сыграть на результативности матча. Ставим на тотал геймов больше 21.5.
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Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.