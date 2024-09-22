ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаДва разных тайма. ЦСКА потерял очки в Казани Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед» АПЛ. «Ман Сити» примет «Арсенал», «Челси» обыграл «Вест Хэм», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» «Арсенал» — «Аталанта»«Реал» на верном пути, «Милан» в беде: Итоги 1-го тура Лиги чемпионов
  • 23:59
    • «ПСЖ» не смог победить «Реймс»
  • 23:56
    • Мадридский «Реал» разгромил дома «Эспаньол»
  • 21:00
    • «Ювентус» и «Наполи» сыграли вничью
  • 20:54
    • «Рубин» и ЦСКА разошлись миром
  • 19:34
    • Дубль Плотникова принес победу СКА над «Торпедо»
  • 19:25
    • «Локомотив» уступил в овертайме «Салавату Юлаеву», а «Витязь» победил «Барыс»
  • 18:54
    • «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
    Все новости спорта

    Выиграет ли Зигемунд титул в Хуахине?

    Зигемунд — Шрамкова. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч финал турнира в Хуахине 22 сентября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Зигемунд — Шрамкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаура Зигемунд
    Словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова сыграет против Лауры Зигемунд из Германии в финале турнира WTA в Хуахине (Тайланд). Матч пройдёт 22 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зигемунд — Шрамкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Хуахин. Женщины 22 Сентября 2024 года

    Лаура Зигемунд

  • Германия
    •  Лаура Зигемунд 12:00 Ребекка Шрамкова

    Ребекка Шрамкова

  • Словакия
    •

    Зигемунд

    В четырёх матчах рейтингового турнира в Хуазине Лаура Зигемунд отдала всего один сет. В полуфинале соревнований немка выиграла у Арианне Хартоно из Нидерланд (6:3, 6:3). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

    В полуфинальной встрече Лаура Зигемунд выполнила два эйса, допустила две ошибки на
    собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Лаура Зигемунд в предыдущих встречах выиграла у испанки Ребеки Машаровой (6:3, 6:4), китаянки Сю Ван Ван (7:6, 4:6, 7:6) и американки Алисии Паркс (6:4, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    Лаура Зигемунд занимает 99 место в рейтинге WTA.

    Шрамкова

    Всего 1 час 25 минут игрового времени хватило Ребекке Шрамковой, чтобы выиграть в полуфинале у Тамары Зиданшек из Словении (6:4, 6:2).

  • Медведев проигал Тиафо в матче Кубка Лэйвера
  • Читайте по теме

    • В поединке против словенки Шрамкова выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Также за плечами теннисистки четыре реализованных брейк-пойнта.

    На предыдущих стадиях тайского турнира Ребекка Шрамкова выиграла у хорватки Яны Фетт (4:6, 6:4, 6:1), полячки Магды Линетт (7:6, 6:4) и тайки Мананчаи Савангкаев (6:2, 2:6, 6:4).

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Ребекка Шрамкова занимает 102 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Зигемунд в этом матче можно поставить за 1.70, победу Машаровой букмекеры предлагают за 2.16.

    Прогноз: Обе теннисистки играют результативно на турнире в Хуахине. Можно сыграть на результативности матча. Ставим на тотал геймов больше 21.5.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Джошуа — Дюбуа
  • Бои
  • Сегодня в 01:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Харри — Качмазов
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Накашима — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Музетти — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Утияма — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Касаткина — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Амур — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ханфман — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кукушкин — Юнчаокете
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шан — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зигемунд — Шрамкова: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на теннис. Выиграет ли Зигемунд титул в Хуахине?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры