Словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова сыграет против Лауры Зигемунд из Германии в финале турнира WTA в Хуахине (Тайланд). Матч пройдёт 22 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зигемунд — Шрамкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зигемунд

В четырёх матчах рейтингового турнира в Хуазине Лаура Зигемунд отдала всего один сет. В полуфинале соревнований немка выиграла у Арианне Хартоно из Нидерланд (6:3, 6:3). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

В полуфинальной встрече Лаура Зигемунд выполнила два эйса, допустила две ошибки на

собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Лаура Зигемунд в предыдущих встречах выиграла у испанки Ребеки Машаровой (6:3, 6:4), китаянки Сю Ван Ван (7:6, 4:6, 7:6) и американки Алисии Паркс (6:4, 6:3).

Прогнозы на теннис

Лаура Зигемунд занимает 99 место в рейтинге WTA.

Шрамкова

Всего 1 час 25 минут игрового времени хватило Ребекке Шрамковой, чтобы выиграть в полуфинале у Тамары Зиданшек из Словении (6:4, 6:2).

В поединке против словенки Шрамкова выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Также за плечами теннисистки четыре реализованных брейк-пойнта.

На предыдущих стадиях тайского турнира Ребекка Шрамкова выиграла у хорватки Яны Фетт (4:6, 6:4, 6:1), полячки Магды Линетт (7:6, 6:4) и тайки Мананчаи Савангкаев (6:2, 2:6, 6:4).

Ребекка Шрамкова занимает 102 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Зигемунд в этом матче можно поставить за 1.70, победу Машаровой букмекеры предлагают за 2.16.

Прогноз: Обе теннисистки играют результативно на турнире в Хуахине. Можно сыграть на результативности матча. Ставим на тотал геймов больше 21.5.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.