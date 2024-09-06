Тейлор Фритц
Фрэнсис Тиафо
Фриц
Тейлор впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема».
В четвертьфинале американский теннисист одержал победу над Сашей Зверевым — 7:6, 3:6, 6:4, 7:6.
Ни о каком тотальном превосходстве не может быть и речи, но Фриц действительно сыграл лучше. Особенно удивила его уверенность на тай-брейках.
Интересно, что для Фрица это была всего лишь шестая победа над соперником из топ-5. Общий баланс пока не впечатляет — 6:21.
Но конкретно на текущем турнире Фриц действительно демонстрирует шикарный теннис. Также не стоит забывать о его победах над Маттео Берреттини и Каспером Руудом.
Тиафо
Фрэнсис тем временем второй раз дошел до полуфинала на домашнем мэйджоре. В 2022-м он проиграл на этой стадии Карлосу Алькарасу.
В четвертьфинале американский теннисист встречался с Григором Димитровым, который не смог доиграть матч из-за травмы бедра.
Болгарин снялся при счете 6:3, 6:7, 6:3, 4:1 в пользу соперника. Возможно, здесь уместно сказать, что Тиафо все-таки повезло, но по игре к нему тоже нет никаких вопросов.
В предыдущих раундах также стоит отметить его победы над прошлогодним полуфиналистом US Open Беном Шелтоном и чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным.
Тиафо выиграл десять из 11-ти последних матчей. В августе он дошел до финала на «тысячнике» в Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.37, победу Тиафо букмекеры предлагают за 3.20.
Прогноз: сразу хочется сказать, что не так уж здесь всё очевидно. Несмотря на то, что Тейлор ведет 6-1 в личных встречах с Фрэнсисом.
- 5.20Синнер — Дрейпер: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.99Наварро — Соболенко: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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В данном случае все-таки сложно спрогнозировать исход. Тиафо просто так не отдаст путевку в финал.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.93.