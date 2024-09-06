Американцы Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо встретятся в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема».

В четвертьфинале американский теннисист одержал победу над Сашей Зверевым — 7:6, 3:6, 6:4, 7:6.

Ни о каком тотальном превосходстве не может быть и речи, но Фриц действительно сыграл лучше. Особенно удивила его уверенность на тай-брейках.

Интересно, что для Фрица это была всего лишь шестая победа над соперником из топ-5. Общий баланс пока не впечатляет — 6:21.

Прогнозы и ставки на US Open

Но конкретно на текущем турнире Фриц действительно демонстрирует шикарный теннис. Также не стоит забывать о его победах над Маттео Берреттини и Каспером Руудом.

Тиафо

Фрэнсис тем временем второй раз дошел до полуфинала на домашнем мэйджоре. В 2022-м он проиграл на этой стадии Карлосу Алькарасу.

В четвертьфинале американский теннисист встречался с Григором Димитровым, который не смог доиграть матч из-за травмы бедра.

Болгарин снялся при счете 6:3, 6:7, 6:3, 4:1 в пользу соперника. Возможно, здесь уместно сказать, что Тиафо все-таки повезло, но по игре к нему тоже нет никаких вопросов.

В предыдущих раундах также стоит отметить его победы над прошлогодним полуфиналистом US Open Беном Шелтоном и чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным.

Тиафо выиграл десять из 11-ти последних матчей. В августе он дошел до финала на «тысячнике» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.37, победу Тиафо букмекеры предлагают за 3.20.

Прогноз: сразу хочется сказать, что не так уж здесь всё очевидно. Несмотря на то, что Тейлор ведет 6-1 в личных встречах с Фрэнсисом.

В данном случае все-таки сложно спрогнозировать исход. Тиафо просто так не отдаст путевку в финал.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.93.