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    Фриц впервые выйдет в финал на «Большом шлеме»?

    Фриц — Тиафо: прогноз и ставка — 06.09.2024

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    Прогноз и ставки на Фриц — Тиафо
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    Тейлор Фриц
    Американцы Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо встретятся в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 06 Сентября 2024 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 22:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
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    Фриц

    Тейлор впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема».

    В четвертьфинале американский теннисист одержал победу над Сашей Зверевым — 7:6, 3:6, 6:4, 7:6.

    Ни о каком тотальном превосходстве не может быть и речи, но Фриц действительно сыграл лучше. Особенно удивила его уверенность на тай-брейках.

    Интересно, что для Фрица это была всего лишь шестая победа над соперником из топ-5. Общий баланс пока не впечатляет — 6:21.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Но конкретно на текущем турнире Фриц действительно демонстрирует шикарный теннис. Также не стоит забывать о его победах над Маттео Берреттини и Каспером Руудом.

    Тиафо

    Фрэнсис тем временем второй раз дошел до полуфинала на домашнем мэйджоре. В 2022-м он проиграл на этой стадии Карлосу Алькарасу.

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    • В четвертьфинале американский теннисист встречался с Григором Димитровым, который не смог доиграть матч из-за травмы бедра.

    Болгарин снялся при счете 6:3, 6:7, 6:3, 4:1 в пользу соперника. Возможно, здесь уместно сказать, что Тиафо все-таки повезло, но по игре к нему тоже нет никаких вопросов.

    В предыдущих раундах также стоит отметить его победы над прошлогодним полуфиналистом US Open Беном Шелтоном и чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным.

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    Тиафо выиграл десять из 11-ти последних матчей. В августе он дошел до финала на «тысячнике» в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.37, победу Тиафо букмекеры предлагают за 3.20.

    Прогноз: сразу хочется сказать, что не так уж здесь всё очевидно. Несмотря на то, что Тейлор ведет 6-1 в личных встречах с Фрэнсисом.

    В данном случае все-таки сложно спрогнозировать исход. Тиафо просто так не отдаст путевку в финал.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.93.

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    Фриц — Тиафо: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на теннис. Фриц впервые выйдет в финал на «Большом шлеме»?
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