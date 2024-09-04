Австралиец Алекс Де Минор сыграет против британца Джека Дрейпера в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

Как ни странно, британец на текущем турнире до сих пор не проиграл ни одного сета.

Например, в третьем раунде Дрейпер легко переиграл нидерландца Ботика ван де Зандшульпа (6:3, 6:4, 6:2), который перед этим сенсационно остановил Карлоса Алькараса.

Без проблем прошел и матч 1/8 финала против чеха Томама Махача — 6:3, 6:1, 6:2.

Прогнозы и ставки на US Open

Но большим сюрпризом выступление Дрейпера не стало. Все-таки ранее в этом сезоне у него уже было несколько серьезных результатов на харде. В январе он дошел до финала в Аделаиде, чуть позже добрался до полуфинала в Акапулько, а незадолго до US Open играл в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати.

Де Минор

Алекс тем временем второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале американского мэйджора. В 2020-м он проиграл на этой стадии будущему чемпиону Доминику Тиму.

Несмотря на все опасения из-за недавней травмы, австралийский теннисист на этот раз чересчур уверенно добрался до 1/4 финала.

Как ни крути, а этому поспособствовала в том числе не самая сложная сетка в предыдих раундах.

На старте турнира Де Минор выиграл у американца Маркоса Гирона, потом у финна Отто Виртанена и британца Дэна Эванса, в 1/8 финала — у Джордана Томпсона.

Интересно, что на пути в четвертьфинал Де Минор повесил три баранки — одну из них в матче против Томпсона. Перед этим он выиграл два сета со счетом 6:0 в матче с Эвансом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.12, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: Алекс ведет 3-0 в личных встречах с Джеком. Ранее в этом сезоне они встречались в 1/2 финала в Акапулько, британец тогда не смог завершить матч из-за травмы — снялся при 0:4 в третьем сете. А в прошлом году австралиец обыграл Дрейпера в Токио — там им тоже понадобилась дополнительная партия.

Судя по недавним матчам, Де Минору будет сложно пройти в полуфинал. Соперник сейчас тоже в хорошей форме.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.