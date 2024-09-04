Джек Дрейпер
Алекс де Минаур
Дрейпер
Джек впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».
Как ни странно, британец на текущем турнире до сих пор не проиграл ни одного сета.
Например, в третьем раунде Дрейпер легко переиграл нидерландца Ботика ван де Зандшульпа (6:3, 6:4, 6:2), который перед этим сенсационно остановил Карлоса Алькараса.
Без проблем прошел и матч 1/8 финала против чеха Томама Махача — 6:3, 6:1, 6:2.
Но большим сюрпризом выступление Дрейпера не стало. Все-таки ранее в этом сезоне у него уже было несколько серьезных результатов на харде. В январе он дошел до финала в Аделаиде, чуть позже добрался до полуфинала в Акапулько, а незадолго до US Open играл в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати.
Де Минор
Алекс тем временем второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале американского мэйджора. В 2020-м он проиграл на этой стадии будущему чемпиону Доминику Тиму.
Несмотря на все опасения из-за недавней травмы, австралийский теннисист на этот раз чересчур уверенно добрался до 1/4 финала.
Как ни крути, а этому поспособствовала в том числе не самая сложная сетка в предыдих раундах.
На старте турнира Де Минор выиграл у американца Маркоса Гирона, потом у финна Отто Виртанена и британца Дэна Эванса, в 1/8 финала — у Джордана Томпсона.
Интересно, что на пути в четвертьфинал Де Минор повесил три баранки — одну из них в матче против Томпсона. Перед этим он выиграл два сета со счетом 6:0 в матче с Эвансом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.12, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: Алекс ведет 3-0 в личных встречах с Джеком. Ранее в этом сезоне они встречались в 1/2 финала в Акапулько, британец тогда не смог завершить матч из-за травмы — снялся при 0:4 в третьем сете. А в прошлом году австралиец обыграл Дрейпера в Токио — там им тоже понадобилась дополнительная партия.
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Судя по недавним матчам, Де Минору будет сложно пройти в полуфинал. Соперник сейчас тоже в хорошей форме.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.