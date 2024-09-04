ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«За титул будут бороться шесть клубов». Игорь Чугайнов о растущей конкуренции в РПЛ и нестабильности лидеров Эрлинг ХоланнСтихийное бедствие. Холанна не остановить — и он становится все лучше Валерий КарпинБез лидеров, но с оптимизмом и новыми лицами. Сборная России готовится к матчам во Вьетнаме
  • 08:20
    • Соболенко разгромила Циньвэнь в 1/4 финала Открытого чемпионата США
    Все новости спорта

    Де Минор продлит серию побед над Дрейпером?

    Дрейпер — Де Минор: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 20:30

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Алекс де Минор Прогнозы на Джек Дрейпер
    Прогноз и ставки на Дрейпер — Де Минор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против британца Джека Дрейпера в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 04 Сентября 2024 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 20:30 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Дрейпер

    Джек впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

    Как ни странно, британец на текущем турнире до сих пор не проиграл ни одного сета.

    Например, в третьем раунде Дрейпер легко переиграл нидерландца Ботика ван де Зандшульпа (6:3, 6:4, 6:2), который перед этим сенсационно остановил Карлоса Алькараса.

    Без проблем прошел и матч 1/8 финала против чеха Томама Махача — 6:3, 6:1, 6:2.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Но большим сюрпризом выступление Дрейпера не стало. Все-таки ранее в этом сезоне у него уже было несколько серьезных результатов на харде. В январе он дошел до финала в Аделаиде, чуть позже добрался до полуфинала в Акапулько, а незадолго до US Open играл в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати.

    Де Минор

    Алекс тем временем второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале американского мэйджора. В 2020-м он проиграл на этой стадии будущему чемпиону Доминику Тиму.

  • Неожиданные поражения Алькараса и Джоковича, провал Мирры и прогресс Шнайдер
  • В Нью-Йорке завершилась первая неделя US Open-2024
  • 02/09/2024

    • Несмотря на все опасения из-за недавней травмы, австралийский теннисист на этот раз чересчур уверенно добрался до 1/4 финала.

    Как ни крути, а этому поспособствовала в том числе не самая сложная сетка в предыдих раундах.

    На старте турнира Де Минор выиграл у американца Маркоса Гирона, потом у финна Отто Виртанена и британца Дэна Эванса, в 1/8 финала — у Джордана Томпсона.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Интересно, что на пути в четвертьфинал Де Минор повесил три баранки — одну из них в матче против Томпсона. Перед этим он выиграл два сета со счетом 6:0 в матче с Эвансом.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.12, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: Алекс ведет 3-0 в личных встречах с Джеком. Ранее в этом сезоне они встречались в 1/2 финала в Акапулько, британец тогда не смог завершить матч из-за травмы — снялся при 0:4 в третьем сете. А в прошлом году австралиец обыграл Дрейпера в Токио — там им тоже понадобилась дополнительная партия.

    Судя по недавним матчам, Де Минору будет сложно пройти в полуфинал. Соперник сейчас тоже в хорошей форме.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Ливан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Хоккайдо Консадоле Саппоро
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Матида Зельвия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Вентфорет Кофу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шагадам — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Аркадаг — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Барыс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Волгарь — Астрахань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Свентек — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дрейпер — Де Минор: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на теннис. Де Минор продлит серию побед над Дрейпером?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры