Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рууд

Каспер, как обычно, когда от него ничего не ждут, показывает очень достойные результаты.

При этом норвежцу досталась не сама простая сетка. Например, уже во втором раунде он одержал победу над Гаэлем Монфисом (6:4, 6:2, 2:6, 7:6), который не так давно обыгрывал Карлоса Алькараса.

В третьем раунде Рууд совершил камбэек в матче против Цзюньчэна Шана. Судя по счету, талантливому китайцу явно не хватило сил на весь матч — 6:7, 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.

Прогнозы и ставки на US Open

В первом круге финалист US Open-2022 обыграл еще одного представителя Китая — Юнчаокете Бу (7:6, 6:2, 6:2).

Фриц

Тейлор тем временем вышел во вторую неделю на всех турнирах «Большого шлемах» в этом сезоне.

В отличие от Рууда, американец на текущем турнире пока не проиграл ни одного сета.

Главным событием пока что остается уверенная победа Фрица над итальянцем Маттео Берреттини — 6:3, 7:6, 6:1.

В третьем раунде Фриц спокойно выиграл у аргентинца Франсиско Комесаны — 6:3, 6:4, 6:2.

Фрицу надо выиграть еще один матч, чтобы повторить свой прошлогодний результат на домашнем мэйджоре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 3.54, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: пожалуй, американца нельзя назвать здесь явным фаворитом. Достаточно сказать, что ранее Фриц ни разу не выигрывал у Рууда. В начале июня норвежец уверенно переиграл Тейлора на Ролан Гаррос.

Скорее всего, предстоящий матч точно не разочарует поклонников тенниса. Вряд ли Рууд и Фриц ограничатся тремя сетами.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.