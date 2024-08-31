Крюгер
Всего 1 час и 5 минут игрового времени хватило американской теннисистке Эшлин Крюгер, чтобы выбить из розыгрыша US Open российскую спортсменку Мирру Андрееву во втором круге соревнований.
Крюгер отдала сопернице 5 геймов, но забрала победу в двух сетах (6:1, 6:4). В этом матче теннисистка из США один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.
В первом круге «мэйджора» в Нью-Йорке Эшлин Крюгер выиграла у китаянки Чжан Шуай.
На данный момент Эшлин Крюгер занимают 59 место в рейтинге WTA.
Самсонова
Тяжёлым получился матч для Людмилы Самсоновой во втором круге US Open. Россиянке пришлось отыгрываться в поединке против чешской спортсменки Марии Боузковой (3:6, 7:6, 6:3). Чтобы одержать волевую победу над соперницей, Самсонова провела на теннисном корте 2 часа и 51 минуту игрового времени.
По ходу поединка Людмила Самсонова 12 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.
В первом круге «мэйджора» в Нью-Йорке Людмила Самсонова выиграла у китайской соперницы Ван Цян (6:2, 7:5).
Людмила Самсонова занимает 16 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.57, победу Крюгер букмекеры предлагают за 2.42.
Прогноз: Людмила Самсонова может не восстановиться должным образом после тяжелого поединка с Марией Боузковой. Этим шансом вполне может воспользоваться Эшлин Крюгер, которая с легкостью прошла барьер в лице Мирры Андреевой.
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Рекомендуемая ставка: Победа Эшлин Крюгер с коэффициентом 2.42.