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    Обыграет ли Крюгер обессилевшую Самсонову?

    Крюгер — Самсонова: прогноз и ставка, новости. 31.08.2024

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    Прогноз и ставки на Крюгер — Самсонова
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    Эшлин Крюгер
    Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет против американки Эшлин Крюгер в третьем круге US Open. Матч пройдёт 31 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Крюгер

    Всего 1 час и 5 минут игрового времени хватило американской теннисистке Эшлин Крюгер, чтобы выбить из розыгрыша US Open российскую спортсменку Мирру Андрееву во втором круге соревнований.

    Крюгер отдала сопернице 5 геймов, но забрала победу в двух сетах (6:1, 6:4). В этом матче теннисистка из США один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.

    В первом круге «мэйджора» в Нью-Йорке Эшлин Крюгер выиграла у китаянки Чжан Шуай.

    Прогнозы и ставки на US Open

    На данный момент Эшлин Крюгер занимают 59 место в рейтинге WTA.

    Самсонова

    Тяжёлым получился матч для Людмилы Самсоновой во втором круге US Open. Россиянке пришлось отыгрываться в поединке против чешской спортсменки Марии Боузковой (3:6, 7:6, 6:3). Чтобы одержать волевую победу над соперницей, Самсонова провела на теннисном корте 2 часа и 51 минуту игрового времени.

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    • По ходу поединка Людмила Самсонова 12 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

    В первом круге «мэйджора» в Нью-Йорке Людмила Самсонова выиграла у китайской соперницы Ван Цян (6:2, 7:5).

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    Людмила Самсонова занимает 16 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.57, победу Крюгер букмекеры предлагают за 2.42.

    Прогноз: Людмила Самсонова может не восстановиться должным образом после тяжелого поединка с Марией Боузковой. Этим шансом вполне может воспользоваться Эшлин Крюгер, которая с легкостью прошла барьер в лице Мирры Андреевой.

    Рекомендуемая ставка: Победа Эшлин Крюгер с коэффициентом 2.42.

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    Крюгер — Самсонова: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на теннис. Обыграет ли Крюгер обессилевшую Самсонову?
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