Российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет против американки Эшлин Крюгер в третьем круге US Open. Матч пройдёт 31 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Крюгер

Всего 1 час и 5 минут игрового времени хватило американской теннисистке Эшлин Крюгер, чтобы выбить из розыгрыша US Open российскую спортсменку Мирру Андрееву во втором круге соревнований.

Крюгер отдала сопернице 5 геймов, но забрала победу в двух сетах (6:1, 6:4). В этом матче теннисистка из США один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.

В первом круге «мэйджора» в Нью-Йорке Эшлин Крюгер выиграла у китаянки Чжан Шуай.

Прогнозы и ставки на US Open

На данный момент Эшлин Крюгер занимают 59 место в рейтинге WTA.

Самсонова

Тяжёлым получился матч для Людмилы Самсоновой во втором круге US Open. Россиянке пришлось отыгрываться в поединке против чешской спортсменки Марии Боузковой (3:6, 7:6, 6:3). Чтобы одержать волевую победу над соперницей, Самсонова провела на теннисном корте 2 часа и 51 минуту игрового времени.

По ходу поединка Людмила Самсонова 12 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В первом круге «мэйджора» в Нью-Йорке Людмила Самсонова выиграла у китайской соперницы Ван Цян (6:2, 7:5).

Людмила Самсонова занимает 16 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.57, победу Крюгер букмекеры предлагают за 2.42.

Прогноз: Людмила Самсонова может не восстановиться должным образом после тяжелого поединка с Марией Боузковой. Этим шансом вполне может воспользоваться Эшлин Крюгер, которая с легкостью прошла барьер в лице Мирры Андреевой.

Рекомендуемая ставка: Победа Эшлин Крюгер с коэффициентом 2.42.