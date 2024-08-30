Медведев о матче с Марожаном: Чувствовал себя как в итальянском ресторане

Россиянинпрокомментировал победу над венгромво втором круге Открытого чемпионата США по теннису.

Следующим соперником Медведева в Нью-Йорке станет итальянец Флавио Коболли.

«Чувствовал себя как в итальянском ресторане. Еда отличная. Послевкусие отличное. Но голова вот такая.

Было так влажно, что я весь матч думал: "Постарайся сконцентрироваться, постарайся сконцентрироваться". Забавное чувство.

В жизни я гораздо спокойнее, чем на корте… Злость во мне копится. Разница в том, что в жизни это может длиться месяц, два месяца или год. Это не очень хорошо, потому что когда все выплескивается наружу, это своего рода удар для окружающих, и им лучше бежать. Но это редкость.

Теннис непрост. Мне тренер сегодня сказал, что теннис обнажает все твои шрамы», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В прошлом году Медведев дошел на US Open до финала, в котором проиграл сербу Новаку Джоковичу.