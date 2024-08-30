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    Медведев о матче с Марожаном: Чувствовал себя как в итальянском ресторане

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев US Open ATP
    Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над венгром Фабианом Марожаном во втором круге Открытого чемпионата США по теннису.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Следующим соперником Медведева в Нью-Йорке станет итальянец Флавио Коболли.

    «Чувствовал себя как в итальянском ресторане. Еда отличная. Послевкусие отличное. Но голова вот такая.

    Было так влажно, что я весь матч думал: "Постарайся сконцентрироваться, постарайся сконцентрироваться". Забавное чувство.

    В жизни я гораздо спокойнее, чем на корте… Злость во мне копится. Разница в том, что в жизни это может длиться месяц, два месяца или год. Это не очень хорошо, потому что когда все выплескивается наружу, это своего рода удар для окружающих, и им лучше бежать. Но это редкость.

    Теннис непрост. Мне тренер сегодня сказал, что теннис обнажает все твои шрамы», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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