Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет против китаянки Яфань Ван в третьем круге US Open. Матч пройдёт 30 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Азаренко

Виктория Азаренко без проблем прошла в третий круг US Open, переиграв во втором раунде теннисистку из Франции Клару Бюрель (6:1, 6:4). На корте теннисистки провели 1 час и 24 минуты.

За это время белорусская спортсменка три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

Напомним, что в первом в круге Виктория Азаренко переиграла Юлию Стародубцеву из Украины (3:6, 6:1, 6:1).

Прогнозы и ставки на US Open

На данный момент Виктория Азаренко занимают 20 место в рейтинге WTA.

Ван

Китаянка Яфань Ван отдала всего 4 гейма своей сопернице Диан Парри из Франции (6:0, 6:4). Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут игрового времени.

Первый раунд «мэйджора» в Нью-Йорке для Яфань Ван сложился ещё лучше. Китайская теннисистка сыграла лишь один сет в матче против греческой соперницы Марии Саккари (6:2). Потом её визави отказалась от участия в игре, таким образом Яфань Ван прошла в следующий круг US Open.

Яфань Ван занимает 80 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.24, победу Ван букмекеры предлагают за 4.14.

Прогноз: Яфань Ван будет несомненно сложно в игре против Азаренко, беларуска считается более опытной спортсменкой, вполне стоит ожидать победу со стороны 20 ракетки планеты.

Рекомендуемая ставка: Победа Виктории Азаренко с форой (-5.5) с коэффициентом 2.11.