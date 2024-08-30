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    Виктория Азаренко шагнёт в четвёртый круг US Open?

    Азаренко — Ван. Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч третьего круга US Open 30 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Ван
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    Виктория Азаренко
    Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет против китаянки Яфань Ван в третьем круге US Open. Матч пройдёт 30 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 30 Августа 2024 года

    Виктория Азаренко

  • Белоруссия
    •  Виктория Азаренко 18:00 Ван Яфань

    Ван Яфань

  • Китай
    •

    Азаренко

    Виктория Азаренко без проблем прошла в третий круг US Open, переиграв во втором раунде теннисистку из Франции Клару Бюрель (6:1, 6:4). На корте теннисистки провели 1 час и 24 минуты.

    За это время белорусская спортсменка три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Напомним, что в первом в круге Виктория Азаренко переиграла Юлию Стародубцеву из Украины (3:6, 6:1, 6:1).

    Прогнозы и ставки на US Open

    На данный момент Виктория Азаренко занимают 20 место в рейтинге WTA.

    Ван

    Китаянка Яфань Ван отдала всего 4 гейма своей сопернице Диан Парри из Франции (6:0, 6:4). Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут игрового времени.

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    • Первый раунд «мэйджора» в Нью-Йорке для Яфань Ван сложился ещё лучше. Китайская теннисистка сыграла лишь один сет в матче против греческой соперницы Марии Саккари (6:2). Потом её визави отказалась от участия в игре, таким образом Яфань Ван прошла в следующий круг US Open.

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    Яфань Ван занимает 80 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.24, победу Ван букмекеры предлагают за 4.14.

    Прогноз: Яфань Ван будет несомненно сложно в игре против Азаренко, беларуска считается более опытной спортсменкой, вполне стоит ожидать победу со стороны 20 ракетки планеты.

    Рекомендуемая ставка: Победа Виктории Азаренко с форой (-5.5) с коэффициентом 2.11.

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    Азаренко — Ван: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Виктория Азаренко шагнёт в четвёртый круг US Open?
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