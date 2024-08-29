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    Сможет ли Сафиуллин выйти в третий круг US Open?

    Арнальди — Сафиуллин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 29 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2024 года

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Умаг. Мужчины
    •  Маттео Арнальди (Италия) 18:00 Роман Сафиуллин (Россия)

    Роман Сафиуллин (Россия)

  • US Open. Мужчины
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    Арнальди

    У Маттео на текущем турнире не самая простая задача — ему надо дойти до четвертого круга, чтобы защитить заработанные год назад в Нью-Йорке очки.

    В первом раунде итальянский теннисист одержал разгромную победу над американцем Закари Свайдой — 6:3, 6:2, 6:1.

    В принципе, Арнальди действительно способен повторить прошлогодний результат на американском мэйджоре.

    Достаточно вспомнить, что ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале. Кроме того, весной он выиграл три непростых матча на «тысячнике» в Майами.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Безусловно, хватало и не самых удачных результатов, но в любом случае все понимают, что этот парень способен удивить.

    Сафиуллин

    Роман на старте турнира легко выиграл у Мэттью Форбса — 6:4, 7:6, 6:2.

    Россиянину повезло с первым соперником: 18-летний американец находится в рейтинге всего лишь на 1848-м месте. Судя по всему, он действительно талантлив, просто так организаторы не стали бы давать ему wild card.

    К счастью, Сафиуллин избежал самого неприятного сценария, хотя первые два сета получились не самыми простыми.

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    В прошлом году Сафиуллин проиграл во втором круге US Open Томми Полу, позволив американцу уйти с 0-2 по сетам.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.58, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.39.

    Прогноз: в начале года Роман выиграл у итальянца на турнире в Брисбене — 7:6, 6:2. Сейчас нет уверенности в том, что россиянин снова остановит Арнальди. Соперник действительно сложный. Скорее всего, у них будет очень сложный, нервный матч. Исход здесь сложно спрогнозировать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.

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    Арнальди — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин выйти в третий круг US Open?
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