Маттео Арнальди (Италия)
Роман Сафиуллин (Россия)
Арнальди
У Маттео на текущем турнире не самая простая задача — ему надо дойти до четвертого круга, чтобы защитить заработанные год назад в Нью-Йорке очки.
В первом раунде итальянский теннисист одержал разгромную победу над американцем Закари Свайдой — 6:3, 6:2, 6:1.
В принципе, Арнальди действительно способен повторить прошлогодний результат на американском мэйджоре.
Достаточно вспомнить, что ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале. Кроме того, весной он выиграл три непростых матча на «тысячнике» в Майами.
Безусловно, хватало и не самых удачных результатов, но в любом случае все понимают, что этот парень способен удивить.
Сафиуллин
Роман на старте турнира легко выиграл у Мэттью Форбса — 6:4, 7:6, 6:2.
Россиянину повезло с первым соперником: 18-летний американец находится в рейтинге всего лишь на 1848-м месте. Судя по всему, он действительно талантлив, просто так организаторы не стали бы давать ему wild card.
К счастью, Сафиуллин избежал самого неприятного сценария, хотя первые два сета получились не самыми простыми.
В прошлом году Сафиуллин проиграл во втором круге US Open Томми Полу, позволив американцу уйти с 0-2 по сетам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.58, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.39.
Прогноз: в начале года Роман выиграл у итальянца на турнире в Брисбене — 7:6, 6:2. Сейчас нет уверенности в том, что россиянин снова остановит Арнальди. Соперник действительно сложный. Скорее всего, у них будет очень сложный, нервный матч. Исход здесь сложно спрогнозировать.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.