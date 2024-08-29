Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Арнальди

У Маттео на текущем турнире не самая простая задача — ему надо дойти до четвертого круга, чтобы защитить заработанные год назад в Нью-Йорке очки.

В первом раунде итальянский теннисист одержал разгромную победу над американцем Закари Свайдой — 6:3, 6:2, 6:1.

В принципе, Арнальди действительно способен повторить прошлогодний результат на американском мэйджоре.

Достаточно вспомнить, что ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале. Кроме того, весной он выиграл три непростых матча на «тысячнике» в Майами.

Прогнозы и ставки на US Open

Безусловно, хватало и не самых удачных результатов, но в любом случае все понимают, что этот парень способен удивить.

Сафиуллин

Роман на старте турнира легко выиграл у Мэттью Форбса — 6:4, 7:6, 6:2.

Россиянину повезло с первым соперником: 18-летний американец находится в рейтинге всего лишь на 1848-м месте. Судя по всему, он действительно талантлив, просто так организаторы не стали бы давать ему wild card.

К счастью, Сафиуллин избежал самого неприятного сценария, хотя первые два сета получились не самыми простыми.

В прошлом году Сафиуллин проиграл во втором круге US Open Томми Полу, позволив американцу уйти с 0-2 по сетам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.58, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.39.

Прогноз: в начале года Роман выиграл у итальянца на турнире в Брисбене — 7:6, 6:2. Сейчас нет уверенности в том, что россиянин снова остановит Арнальди. Соперник действительно сложный. Скорее всего, у них будет очень сложный, нервный матч. Исход здесь сложно спрогнозировать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.