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    Синнер на этот раз не справится с волнением?

    Синнер — Микельсен. Ставка (к. 2.04) и прогноз на US Open 29 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Микельсен
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 19:00 Алекс Микельсен (США)

    Алекс Микельсен (США)

  • US Open. Мужчины
    •

    Синнер

    Как и ожидалось, из-за допингового скандала к первому матчу Янника в Нью-Йорке было приковано повышенное внимание.

    Всем было интересно, как же публика примет хитрого итальянца. В принципе, ничего особенного не случилось — немного посвистели, погудели и успокоились.

    Синнер на старте турнира одержал победу над Маккензи Макдональдом — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

    В начале матча первой ракетке мира было не до тенниса, он явно переживал по поводу реакции трибун, но потом все стало на свои места.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В общем, Синнер играет, кто-то свистит, кому-то все равно, журналисты продолжают задавать ему вопросы, но в целом есть ощущение, что совсем скоро про эту историю вообще забудут.

    Микельсен

    Алекс в первом круге спокойной переиграл 341-ю ракетку мира Элиота Спиццирри — 6:1, 7:5, 6:3.

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  • 21/08/2024

    • На фоне недавних результатов Микельсена вряд ли у кого-то были сомнения в том, что он выйдет в следующий раунд.

    На неделе перед домашним мэйджором 19-летний теннисист дошел до финала в Уинстон-Сейлеме.

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    Кроме того, в августе Микельсен добрался до четвертьфинала в Вашингтоне и прошел квалификацию и раунд в основной сетке на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в победе фаворита. На Микельсена можно поставить за 12.75.

    Прогноз: две недели назад Янник выиграл у Алекса в Цинциннати со счетом 6:4, 7:5.

    Возможно, какая-то борьба будет и в отдельных геймах предстоящего матча, ну а так здесь всё очевидно — американцу пока сложно конкурировать с таким соперником.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,5) за 2.04.

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    Синнер — Микельсен: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на теннис. Синнер на этот раз не справится с волнением?
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