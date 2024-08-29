Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Как и ожидалось, из-за допингового скандала к первому матчу Янника в Нью-Йорке было приковано повышенное внимание.

Всем было интересно, как же публика примет хитрого итальянца. В принципе, ничего особенного не случилось — немного посвистели, погудели и успокоились.

Синнер на старте турнира одержал победу над Маккензи Макдональдом — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

В начале матча первой ракетке мира было не до тенниса, он явно переживал по поводу реакции трибун, но потом все стало на свои места.

Прогнозы и ставки на US Open

В общем, Синнер играет, кто-то свистит, кому-то все равно, журналисты продолжают задавать ему вопросы, но в целом есть ощущение, что совсем скоро про эту историю вообще забудут.

Микельсен

Алекс в первом круге спокойной переиграл 341-ю ракетку мира Элиота Спиццирри — 6:1, 7:5, 6:3.

На фоне недавних результатов Микельсена вряд ли у кого-то были сомнения в том, что он выйдет в следующий раунд.

На неделе перед домашним мэйджором 19-летний теннисист дошел до финала в Уинстон-Сейлеме.

Кроме того, в августе Микельсен добрался до четвертьфинала в Вашингтоне и прошел квалификацию и раунд в основной сетке на «Мастерсе» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в победе фаворита. На Микельсена можно поставить за 12.75.

Прогноз: две недели назад Янник выиграл у Алекса в Цинциннати со счетом 6:4, 7:5.

Возможно, какая-то борьба будет и в отдельных геймах предстоящего матча, ну а так здесь всё очевидно — американцу пока сложно конкурировать с таким соперником.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,5) за 2.04.