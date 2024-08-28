Немка Татьяна Мария и американка Коко Гауфф встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Мария — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Татьяна Мария

Несмотря на довольно приличный по теннисным меркам возраст Мария продолжает играть в туре, но иногда у неё случаются совсем провальные матчи и турниры.

Недавно такой случился на Олимпиаде против Карле где немка за весь сыгранный матч не смогла взять ни одного гейма.

Татьяне повезло, что в первом круге ей пришлось играть с американкой из восьмой сотни рейтинга, поэтому вполне ожидаемо, что теннисистка из Германии победила.

Матч против Гауфф будет исключительно формальностью, поскольку Мария даже в свой лучший день не победит американку.

Коко Гауфф

Над Гауфф свисает огромный груз ответственности, поскольку она приехала в Нью-Йорк в качестве действующей победительницы турнира.

Прогнозы и ставки на US Open

По первому матчу на американском старте не было заметно, что Коко как-то волнуется или демонстрирует неуверенность в своих силах.

Грачева вообще не смогла сделать на корте ничего и за весь матч разжилась всего лишь двумя выигранными геймами.

В матче против Марии ситуация может повториться, поскольку немка ещё слабее француженки на синтетике.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Марии — 16.00, победа Гауфф — 1.02.

Прогноз: Гауфф уже может записывать себе в напоминания выход в третий круг

Ставка: Ф2 (-7) за 1.72

Альтернативный прогноз: В этом матче будет уничтожение немки

Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 4.50