Татьяна Мария
Несмотря на довольно приличный по теннисным меркам возраст Мария продолжает играть в туре, но иногда у неё случаются совсем провальные матчи и турниры.
Недавно такой случился на Олимпиаде против Карле где немка за весь сыгранный матч не смогла взять ни одного гейма.
Татьяне повезло, что в первом круге ей пришлось играть с американкой из восьмой сотни рейтинга, поэтому вполне ожидаемо, что теннисистка из Германии победила.
Матч против Гауфф будет исключительно формальностью, поскольку Мария даже в свой лучший день не победит американку.
Коко Гауфф
Над Гауфф свисает огромный груз ответственности, поскольку она приехала в Нью-Йорк в качестве действующей победительницы турнира.
По первому матчу на американском старте не было заметно, что Коко как-то волнуется или демонстрирует неуверенность в своих силах.
Грачева вообще не смогла сделать на корте ничего и за весь матч разжилась всего лишь двумя выигранными геймами.
В матче против Марии ситуация может повториться, поскольку немка ещё слабее француженки на синтетике.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Марии — 16.00, победа Гауфф — 1.02.
Прогноз: Гауфф уже может записывать себе в напоминания выход в третий круг
- 1.93Крейчикова — Рузе: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.67Киз — Джойнт: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Векич — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Ставка: Ф2 (-7) за 1.72
Альтернативный прогноз: В этом матче будет уничтожение немки
Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 4.50