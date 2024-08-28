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    Гауфф спокойно пробьется в третий круг?

    Мария — Гауфф. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч «US Open» 28 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мария — Гауфф
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    Коко Гауфф
    Немка Татьяна Мария и американка Коко Гауфф встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Мария — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Татьяна Мария

    Несмотря на довольно приличный по теннисным меркам возраст Мария продолжает играть в туре, но иногда у неё случаются совсем провальные матчи и турниры.

    Недавно такой случился на Олимпиаде против Карле где немка за весь сыгранный матч не смогла взять ни одного гейма.

    Татьяне повезло, что в первом круге ей пришлось играть с американкой из восьмой сотни рейтинга, поэтому вполне ожидаемо, что теннисистка из Германии победила.

    Матч против Гауфф будет исключительно формальностью, поскольку Мария даже в свой лучший день не победит американку.

    Коко Гауфф

    Над Гауфф свисает огромный груз ответственности, поскольку она приехала в Нью-Йорк в качестве действующей победительницы турнира.

    Прогнозы и ставки на US Open

    По первому матчу на американском старте не было заметно, что Коко как-то волнуется или демонстрирует неуверенность в своих силах.

    Грачева вообще не смогла сделать на корте ничего и за весь матч разжилась всего лишь двумя выигранными геймами.

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    В матче против Марии ситуация может повториться, поскольку немка ещё слабее француженки на синтетике.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Марии — 16.00, победа Гауфф — 1.02.

    Прогноз: Гауфф уже может записывать себе в напоминания выход в третий круг

    Ставка: Ф2 (-7) за 1.72

    Альтернативный прогноз: В этом матче будет уничтожение немки

    Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 4.50

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    Мария — Гауфф: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на теннис. Гауфф спокойно пробьется в третий круг?
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