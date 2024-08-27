Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Макдональд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Со временем эмоции, конечно же, уйдут на второй план, но пока что совсем не хочется говорить об этом теннисисте.

Допинговое дело Синнера — одна из самых позорных историй за последние пару лет не только в теннисе, но и вообще в спорте.

Главная претензия к Яннику заключается не в том, употреблял он запрещенное вещество или нет, а в том, что он нагло воспользовался своим статусом, чтобы избежать даже временного отстранения.

Прогнозы и ставки на US Open

Вот что сказал Синнер перед первым матчем в Нью-Йорке: «Рад, что все закончилось. Я знаю, что потребуется время, чтобы все прояснить и восстановить репутацию и чтобы люди полностью во всем разобрались. Если честно, у меня низкие ожидания от US Open.

Понадобится время, чтобы вернуть хороший настрой, да и тело по-прежнему не в идеальном состоянии».

Окей.

Макдональд

Маккензи перед домашним мэйджором успел сыграть на четырех турнирах с твердым покрытием.

Но каких-то серьезных успехов американский теннисист не добился. Разве что можно вспомнить выход во второй круг в Атланте — выиграл у Брэндона Накашимы, после чего уступил Есихито Нисиоке.

На «Мастерсе» в Монреале Макдональд прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Маттео Арнальди.

В этом году Макдональд до сих пора выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры вообще не видят интриги. На Макдональда можно поставить за 19.00.

Прогноз: ну да, уровень совершенно разный. Первый сеяный начнет турнир с разгромной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-9,5) за 2.04.