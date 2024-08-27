Янник Синнер
Маккензи Макдональд
Синнер
Со временем эмоции, конечно же, уйдут на второй план, но пока что совсем не хочется говорить об этом теннисисте.
Допинговое дело Синнера — одна из самых позорных историй за последние пару лет не только в теннисе, но и вообще в спорте.
Главная претензия к Яннику заключается не в том, употреблял он запрещенное вещество или нет, а в том, что он нагло воспользовался своим статусом, чтобы избежать даже временного отстранения.
Вот что сказал Синнер перед первым матчем в Нью-Йорке: «Рад, что все закончилось. Я знаю, что потребуется время, чтобы все прояснить и восстановить репутацию и чтобы люди полностью во всем разобрались. Если честно, у меня низкие ожидания от US Open.
Понадобится время, чтобы вернуть хороший настрой, да и тело по-прежнему не в идеальном состоянии».
Окей.
Макдональд
Маккензи перед домашним мэйджором успел сыграть на четырех турнирах с твердым покрытием.
Но каких-то серьезных успехов американский теннисист не добился. Разве что можно вспомнить выход во второй круг в Атланте — выиграл у Брэндона Накашимы, после чего уступил Есихито Нисиоке.
На «Мастерсе» в Монреале Макдональд прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Маттео Арнальди.
В этом году Макдональд до сих пора выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры вообще не видят интриги. На Макдональда можно поставить за 19.00.
Прогноз: ну да, уровень совершенно разный. Первый сеяный начнет турнир с разгромной победы.
- 2.07Лайович — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-9,5) за 2.04.