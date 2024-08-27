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    Синнер на фоне стресса проиграет в первом круге US Open?

    Синнер — Макдональд. Ставка (к. 2.04) и прогноз на US Open 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Макдональд
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Макдональд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 27 Августа 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 20:30 Маккензи Макдональд

    Маккензи Макдональд

  • США
    •

    Синнер

    Со временем эмоции, конечно же, уйдут на второй план, но пока что совсем не хочется говорить об этом теннисисте.

    Допинговое дело Синнера — одна из самых позорных историй за последние пару лет не только в теннисе, но и вообще в спорте.

    Главная претензия к Яннику заключается не в том, употреблял он запрещенное вещество или нет, а в том, что он нагло воспользовался своим статусом, чтобы избежать даже временного отстранения.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Вот что сказал Синнер перед первым матчем в Нью-Йорке: «Рад, что все закончилось. Я знаю, что потребуется время, чтобы все прояснить и восстановить репутацию и чтобы люди полностью во всем разобрались. Если честно, у меня низкие ожидания от US Open.

    Понадобится время, чтобы вернуть хороший настрой, да и тело по-прежнему не в идеальном состоянии».

    Окей.

    Макдональд

    Маккензи перед домашним мэйджором успел сыграть на четырех турнирах с твердым покрытием.

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    • Но каких-то серьезных успехов американский теннисист не добился. Разве что можно вспомнить выход во второй круг в Атланте — выиграл у Брэндона Накашимы, после чего уступил Есихито Нисиоке.

    На «Мастерсе» в Монреале Макдональд прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Маттео Арнальди.

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    В этом году Макдональд до сих пора выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры вообще не видят интриги. На Макдональда можно поставить за 19.00.

    Прогноз: ну да, уровень совершенно разный. Первый сеяный начнет турнир с разгромной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-9,5) за 2.04.

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    Синнер — Макдональд: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Синнер на фоне стресса проиграет в первом круге US Open?
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