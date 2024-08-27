Полячка Ига Свентек сыграет против россиянки Камиллы Рахимовой в первом круге US Open. Матч пройдёт 27 августа, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Рахимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Свентек

В последних турнирах Иге Свентек не хватило совсем малости, чтобы завоевать титул. Так было на Олимпийских играх, где первая ракетка планеты добралась матча за бронзу, в котором Свентек выиграла у Анны Каролины Шмидловой из Словакии (6:2, 6:1).

На «Мастерсе» в Цинциннати Ига Свентек дошла до полуфинала, на этой стадии спортсменка из Польши уступила второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси (3:6, 3:6).

Прогнозы и ставки на US Open

Перед стартом US Open Ига Свентек занимает 1 место в мировом рейтинге.

Рахимова

Камилла Рахимова получила путёвку в основную сетку Открытого чемпионата США как лаки-лузер. Она выступит в первом круге «мэйджора» вместо травмированной Онс Жабер.

Отметим, что в финале квалификации US Open Рахимова проиграла Присцилле Хон из Австралии (6:7, 7:6, 4:6). На корте спортсменки провели 2 часа и 49 минут игрового времени.

По ходу матча Рахимова 8 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Камилла Рахимова занимает 104 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.01, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 18.00.

Прогноз: В этой паре всё однозначно, есть большая вероятность, что первая ракетка Ига Свентек разгромит соперницу в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: Победа Свентек с форой (-8) с коэффициентом 2.30.