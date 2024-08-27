Свентек
В последних турнирах Иге Свентек не хватило совсем малости, чтобы завоевать титул. Так было на Олимпийских играх, где первая ракетка планеты добралась матча за бронзу, в котором Свентек выиграла у Анны Каролины Шмидловой из Словакии (6:2, 6:1).
На «Мастерсе» в Цинциннати Ига Свентек дошла до полуфинала, на этой стадии спортсменка из Польши уступила второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси (3:6, 3:6).
Перед стартом US Open Ига Свентек занимает 1 место в мировом рейтинге.
Рахимова
Камилла Рахимова получила путёвку в основную сетку Открытого чемпионата США как лаки-лузер. Она выступит в первом круге «мэйджора» вместо травмированной Онс Жабер.
Отметим, что в финале квалификации US Open Рахимова проиграла Присцилле Хон из Австралии (6:7, 7:6, 4:6). На корте спортсменки провели 2 часа и 49 минут игрового времени.
По ходу матча Рахимова 8 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.
Камилла Рахимова занимает 104 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.01, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 18.00.
Прогноз: В этой паре всё однозначно, есть большая вероятность, что первая ракетка Ига Свентек разгромит соперницу в двух сетах.
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Рекомендуемая ставка: Победа Свентек с форой (-8) с коэффициентом 2.30.