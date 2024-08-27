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    Свентек выиграет со счётом 6:0, 6:0?

    Свентек — Рахимова. Ставка (к. 2.30) и прогноз на матч первого круга US Open 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Рахимова
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    Ига Свентек
    Полячка Ига Свентек сыграет против россиянки Камиллы Рахимовой в первом круге US Open. Матч пройдёт 27 августа, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Рахимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Свентек

    В последних турнирах Иге Свентек не хватило совсем малости, чтобы завоевать титул. Так было на Олимпийских играх, где первая ракетка планеты добралась матча за бронзу, в котором Свентек выиграла у Анны Каролины Шмидловой из Словакии (6:2, 6:1).

    На «Мастерсе» в Цинциннати Ига Свентек дошла до полуфинала, на этой стадии спортсменка из Польши уступила второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси (3:6, 3:6).

    Прогнозы и ставки на US Open

    Перед стартом US Open Ига Свентек занимает 1 место в мировом рейтинге.

    Рахимова

    Камилла Рахимова получила путёвку в основную сетку Открытого чемпионата США как лаки-лузер. Она выступит в первом круге «мэйджора» вместо травмированной Онс Жабер.

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    • Отметим, что в финале квалификации US Open Рахимова проиграла Присцилле Хон из Австралии (6:7, 7:6, 4:6). На корте спортсменки провели 2 часа и 49 минут игрового времени.

    По ходу матча Рахимова 8 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

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    Камилла Рахимова занимает 104 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.01, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 18.00.

    Прогноз: В этой паре всё однозначно, есть большая вероятность, что первая ракетка Ига Свентек разгромит соперницу в двух сетах.

    Рекомендуемая ставка: Победа Свентек с форой (-8) с коэффициентом 2.30.

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    Свентек — Рахимова: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Свентек выиграет со счётом 6:0, 6:0?
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