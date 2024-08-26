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    Цуренко сможет доставить какие-то проблемы Стирнс?

    Стирнс — Цуренко. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Стирнс — Цуренко
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    Леся Цуренко
    Американка Пэйтон Стирнс и украинка Леся Цуренко встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:00 мск Ставка и прогноз на матч Стирнс — Цуренко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

    Пейтон Стернс (США)

  • Цинциннати. Женщины
    •  Пейтон Стернс (США) 20:00 Леся Цуренко

    Леся Цуренко

  • Украина
    •

    Пэйтон Стирнс

    Про способности Стирнс добиваться результата на домашних турнирах уже много чего сказано, но в этом сезоне Пэйтон не так эффективна, как обычно.

    Видно, что у неё есть проблемы с физикой, а также с мотивацией. Не самым талантливым теннискам приходится очень несладко постоянно держат себя в тонусе.

    На двух последних турнирах в Кливленде и Торонто американка добиралась до стадий четвертьфиналов, но такой поход давался ей большой ценой.

    Как бы такие потуги негативно не сказались уже в первой игре основной сетки турнира, где американке придется играть против весьма непростой украинки Цуренко.

    Леся Цуренко

    На протяжении всего сезона у Цуренко наблюдались проблемы с травмами и психоэмоциональным состоянием, и они никуда не пропали до сих пор.

    Прогнозы и ставки на US Open

    За семь последних матчей украинка смогла победить всего лишь один раз, причем два поражения ей записали из-за того, что Леся попросту не смогла завершить свои матчи.

    На харде у украинки дела также идут неважно, и вообще есть сомнения, что Цуренко всерьез готова к старту турнира в Нью-Йорке.

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    Однако даже в таком состоянии у неё есть шансы оставить за бортом соревнований Стирнс, поскольку американка довольно серьезно «наелась» на последних турнирах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Стирнс — 1.26, победа Цуренко — 3.90.

    Прогноз: Стирнс не позволит сопернице раскочегариться в этом матче

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.80

    Альтернативный прогноз: Цуренко сдастся в этой игре максимально быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.56

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    Стирнс — Цуренко: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Цуренко сможет доставить какие-то проблемы Стирнс?
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