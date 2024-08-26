Пейтон Стернс (США)
Леся Цуренко
Пэйтон Стирнс
Про способности Стирнс добиваться результата на домашних турнирах уже много чего сказано, но в этом сезоне Пэйтон не так эффективна, как обычно.
Видно, что у неё есть проблемы с физикой, а также с мотивацией. Не самым талантливым теннискам приходится очень несладко постоянно держат себя в тонусе.
На двух последних турнирах в Кливленде и Торонто американка добиралась до стадий четвертьфиналов, но такой поход давался ей большой ценой.
Как бы такие потуги негативно не сказались уже в первой игре основной сетки турнира, где американке придется играть против весьма непростой украинки Цуренко.
Леся Цуренко
На протяжении всего сезона у Цуренко наблюдались проблемы с травмами и психоэмоциональным состоянием, и они никуда не пропали до сих пор.
За семь последних матчей украинка смогла победить всего лишь один раз, причем два поражения ей записали из-за того, что Леся попросту не смогла завершить свои матчи.
На харде у украинки дела также идут неважно, и вообще есть сомнения, что Цуренко всерьез готова к старту турнира в Нью-Йорке.
Однако даже в таком состоянии у неё есть шансы оставить за бортом соревнований Стирнс, поскольку американка довольно серьезно «наелась» на последних турнирах.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Стирнс — 1.26, победа Цуренко — 3.90.
Прогноз: Стирнс не позволит сопернице раскочегариться в этом матче
- 1.66Голубич — Бадоса: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.12Рублев — Сейбот-Уайлд: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.92Рууд — Бу: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-5) за 1.80
Альтернативный прогноз: Цуренко сдастся в этой игре максимально быстро
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.56