Американка Пэйтон Стирнс и украинка Леся Цуренко встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:00 мск Ставка и прогноз на матч Стирнс — Цуренко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пэйтон Стирнс

Про способности Стирнс добиваться результата на домашних турнирах уже много чего сказано, но в этом сезоне Пэйтон не так эффективна, как обычно.

Видно, что у неё есть проблемы с физикой, а также с мотивацией. Не самым талантливым теннискам приходится очень несладко постоянно держат себя в тонусе.

На двух последних турнирах в Кливленде и Торонто американка добиралась до стадий четвертьфиналов, но такой поход давался ей большой ценой.

Как бы такие потуги негативно не сказались уже в первой игре основной сетки турнира, где американке придется играть против весьма непростой украинки Цуренко.

Леся Цуренко

На протяжении всего сезона у Цуренко наблюдались проблемы с травмами и психоэмоциональным состоянием, и они никуда не пропали до сих пор.

Прогнозы и ставки на US Open

За семь последних матчей украинка смогла победить всего лишь один раз, причем два поражения ей записали из-за того, что Леся попросту не смогла завершить свои матчи.

На харде у украинки дела также идут неважно, и вообще есть сомнения, что Цуренко всерьез готова к старту турнира в Нью-Йорке.

Однако даже в таком состоянии у неё есть шансы оставить за бортом соревнований Стирнс, поскольку американка довольно серьезно «наелась» на последних турнирах.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Стирнс — 1.26, победа Цуренко — 3.90.

Прогноз: Стирнс не позволит сопернице раскочегариться в этом матче

Ставка: Ф1 (-5) за 1.80

Альтернативный прогноз: Цуренко сдастся в этой игре максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.56