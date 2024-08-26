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    Бублику хватит трех сетов для победы над Шаном?

    Шан — Бублик. Ставка (к. 1.88) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шан — Бублик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 26 Августа 2024 года

    Шан Цзюньчэн

  • Китай
    •  Шан Цзюньчэн 18:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •

    Шан

    В прошлом году Шан не смог пройти квалификацию на американском мэйджоре, уступив в финальном раунде финну Отто Виртанену.

    На этот раз китайцу не пришлось участвовать в отборе, поскольку с недавних пор он игрок топ-100.

    В текущем сезоне Цзюньчэн демонстрирует очень достойные результаты. Очевидно, что уже в следующем году он будет бороться за статус главного теннисиста Китая.

    В конце июля 19-летний Шан дошел до полуфинала в Атланте. Кроме того, не будем забывать, что в начале сезона она прошел два раунда на Australian Open и добрался до полуфинала в Гонконге.

    Но в то же время есть моменты, которые вызывают беспокойство. На неделе перед US Open Шан пока каким-то причинам не вышел на матч против Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Кроме того, в конце прошлого месяца представитель Поднебесной не смог завершить матч против Артура Риндеркнеша в Вашингтоне.

    По всей видимости, талантливого китайца что-то беспокоит. Пока нет уверенности, что он готов к пятисетовому формату матчей.

    Бублик

    Вопреки ожиданиям, летний период получился для Саши непростым. Одна из причин неудачных результатов — повреждение ноги, полученное еще во время травяной части сезона.

    Относительно успешным для Бублика получился только Уимблдон, на котором он прошел два раунда. Хотя в идеальном состоянии он вполне мог рассчитывать на куда более серьезный результат.

    После британского мэйджора Бублик провел лишь два матча — проиграл Тейлору Фрицу на старте олимпийского турнира и Бену Шелтону в первом круге «Мастерса» в Цинциннати.

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    Также стоит отметить, что представитель Казахстана отказался от участия в «тысячнике» в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.70, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.16.

    Прогноз: сложно сказать, в какой форме приехали оба теннисиста в Нью-Йорк, поэтому в плане исхода здесь всё максимально непредсказуемо.

    Весной Бублик разгромил Шана на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, но сейчас все равно нет уверенности, что он выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.88.

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    Шан — Бублик: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Бублику хватит трех сетов для победы над Шаном?
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