Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шан — Бублик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шан

В прошлом году Шан не смог пройти квалификацию на американском мэйджоре, уступив в финальном раунде финну Отто Виртанену.

На этот раз китайцу не пришлось участвовать в отборе, поскольку с недавних пор он игрок топ-100.

В текущем сезоне Цзюньчэн демонстрирует очень достойные результаты. Очевидно, что уже в следующем году он будет бороться за статус главного теннисиста Китая.

В конце июля 19-летний Шан дошел до полуфинала в Атланте. Кроме того, не будем забывать, что в начале сезона она прошел два раунда на Australian Open и добрался до полуфинала в Гонконге.

Но в то же время есть моменты, которые вызывают беспокойство. На неделе перед US Open Шан пока каким-то причинам не вышел на матч против Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме.

Прогнозы и ставки на US Open

Кроме того, в конце прошлого месяца представитель Поднебесной не смог завершить матч против Артура Риндеркнеша в Вашингтоне.

По всей видимости, талантливого китайца что-то беспокоит. Пока нет уверенности, что он готов к пятисетовому формату матчей.

Бублик

Вопреки ожиданиям, летний период получился для Саши непростым. Одна из причин неудачных результатов — повреждение ноги, полученное еще во время травяной части сезона.

Относительно успешным для Бублика получился только Уимблдон, на котором он прошел два раунда. Хотя в идеальном состоянии он вполне мог рассчитывать на куда более серьезный результат.

После британского мэйджора Бублик провел лишь два матча — проиграл Тейлору Фрицу на старте олимпийского турнира и Бену Шелтону в первом круге «Мастерса» в Цинциннати.

Также стоит отметить, что представитель Казахстана отказался от участия в «тысячнике» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.70, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.16.

Прогноз: сложно сказать, в какой форме приехали оба теннисиста в Нью-Йорк, поэтому в плане исхода здесь всё максимально непредсказуемо.

Весной Бублик разгромил Шана на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, но сейчас все равно нет уверенности, что он выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.88.