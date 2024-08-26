Шан Цзюньчэн
Александр Бублик
Шан
В прошлом году Шан не смог пройти квалификацию на американском мэйджоре, уступив в финальном раунде финну Отто Виртанену.
На этот раз китайцу не пришлось участвовать в отборе, поскольку с недавних пор он игрок топ-100.
В текущем сезоне Цзюньчэн демонстрирует очень достойные результаты. Очевидно, что уже в следующем году он будет бороться за статус главного теннисиста Китая.
В конце июля 19-летний Шан дошел до полуфинала в Атланте. Кроме того, не будем забывать, что в начале сезона она прошел два раунда на Australian Open и добрался до полуфинала в Гонконге.
Но в то же время есть моменты, которые вызывают беспокойство. На неделе перед US Open Шан пока каким-то причинам не вышел на матч против Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме.
Кроме того, в конце прошлого месяца представитель Поднебесной не смог завершить матч против Артура Риндеркнеша в Вашингтоне.
По всей видимости, талантливого китайца что-то беспокоит. Пока нет уверенности, что он готов к пятисетовому формату матчей.
Бублик
Вопреки ожиданиям, летний период получился для Саши непростым. Одна из причин неудачных результатов — повреждение ноги, полученное еще во время травяной части сезона.
Относительно успешным для Бублика получился только Уимблдон, на котором он прошел два раунда. Хотя в идеальном состоянии он вполне мог рассчитывать на куда более серьезный результат.
После британского мэйджора Бублик провел лишь два матча — проиграл Тейлору Фрицу на старте олимпийского турнира и Бену Шелтону в первом круге «Мастерса» в Цинциннати.
Также стоит отметить, что представитель Казахстана отказался от участия в «тысячнике» в Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.70, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.16.
Прогноз: сложно сказать, в какой форме приехали оба теннисиста в Нью-Йорк, поэтому в плане исхода здесь всё максимально непредсказуемо.
- 1.88Шелтон — Тим: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.01Руусувуори — Зверев: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.97Бергс — Котов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Весной Бублик разгромил Шана на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, но сейчас все равно нет уверенности, что он выйдет в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.88.