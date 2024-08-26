Жаклин Кристиан (Румыния)
Дарья Касаткина
Жаклин Кристиан
Этот сезон однозначно можно назвать для Кристиан успешным, поскольку она поднялась на высшее для себя место в рейтинге с самого начала карьеры
Игра румынки претерпела изменения, и сейчас тала куда более степенной, нежели несколько лет назад, когда Жаклин практически любой розыгрыш превращала в суету.
На последних соревнования у Кристиан не все получалось так, как она задумывала, поэтому за четыре матча она смогла одержать всего лишь одну позицию.
В игре против Касаткиной расклад сил однозначно н ев пользу румынки, и шансов на прохождение во второй круг «Us Open» минимальное количество.
Дарья Касаткина
За этот сезон Касаткина значительно не улучшила уровень своей игры в теннис, хотя возраст и талант позволяют ей это делать.
Дарья не обошлась без титулов в 2024 году, но она могла выиграть куда больше, чем один титул, если бы обладала более стабильной менталкой.
Последние матчи на харде так и вовосе одно сплошное разочарование, поскольку за пять последних матчей всего лишь одна виктория.
Но даже с такими показателями вероятность проигрыша россиянки в первом круге румынке Кристиан стремится к нулю.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Кристиан — 3.85, победа Касаткиной — 1.27.
Прогноз: Касаткина в этом матче даже не вспотеет
- 1.88Шелтон — Тим: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.01Руусувуори — Зверев: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.88Шан — Бублик: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 1.96
Альтернативный прогноз: Ожидать длительного матча нет никакого резона
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85