Бельгийка Жаклин Кристиан и россиянка Дарья Касаткина встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Кристиан — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Жаклин Кристиан

Этот сезон однозначно можно назвать для Кристиан успешным, поскольку она поднялась на высшее для себя место в рейтинге с самого начала карьеры

Игра румынки претерпела изменения, и сейчас тала куда более степенной, нежели несколько лет назад, когда Жаклин практически любой розыгрыш превращала в суету.

На последних соревнования у Кристиан не все получалось так, как она задумывала, поэтому за четыре матча она смогла одержать всего лишь одну позицию.

В игре против Касаткиной расклад сил однозначно н ев пользу румынки, и шансов на прохождение во второй круг «Us Open» минимальное количество.

Дарья Касаткина

За этот сезон Касаткина значительно не улучшила уровень своей игры в теннис, хотя возраст и талант позволяют ей это делать.

Прогнозы и ставки на US Open

Дарья не обошлась без титулов в 2024 году, но она могла выиграть куда больше, чем один титул, если бы обладала более стабильной менталкой.

Последние матчи на харде так и вовосе одно сплошное разочарование, поскольку за пять последних матчей всего лишь одна виктория.

Но даже с такими показателями вероятность проигрыша россиянки в первом круге румынке Кристиан стремится к нулю.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Кристиан — 3.85, победа Касаткиной — 1.27.

Прогноз: Касаткина в этом матче даже не вспотеет

Ставка: Ф2 (-5) за 1.96

Альтернативный прогноз: Ожидать длительного матча нет никакого резона

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85