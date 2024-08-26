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    Касаткина разгромит румынку на старте турнира?

    Кристиан — Касаткина. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кристиан — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Бельгийка Жаклин Кристиан и россиянка Дарья Касаткина встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Кристиан — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

    Жаклин Кристиан (Румыния)

  • Кливленд. Женщины
    •  Жаклин Кристиан (Румыния) 18:00 Дарья Касаткина

    Дарья Касаткина

  • Россия
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    Жаклин Кристиан

    Этот сезон однозначно можно назвать для Кристиан успешным, поскольку она поднялась на высшее для себя место в рейтинге с самого начала карьеры

    Игра румынки претерпела изменения, и сейчас тала куда более степенной, нежели несколько лет назад, когда Жаклин практически любой розыгрыш превращала в суету.

    На последних соревнования у Кристиан не все получалось так, как она задумывала, поэтому за четыре матча она смогла одержать всего лишь одну позицию.

    В игре против Касаткиной расклад сил однозначно н ев пользу румынки, и шансов на прохождение во второй круг «Us Open» минимальное количество.

    Дарья Касаткина

    За этот сезон Касаткина значительно не улучшила уровень своей игры в теннис, хотя возраст и талант позволяют ей это делать.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Дарья не обошлась без титулов в 2024 году, но она могла выиграть куда больше, чем один титул, если бы обладала более стабильной менталкой.

    Последние матчи на харде так и вовосе одно сплошное разочарование, поскольку за пять последних матчей всего лишь одна виктория.

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    Но даже с такими показателями вероятность проигрыша россиянки в первом круге румынке Кристиан стремится к нулю.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Кристиан — 3.85, победа Касаткиной — 1.27.

    Прогноз: Касаткина в этом матче даже не вспотеет

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.96

    Альтернативный прогноз: Ожидать длительного матча нет никакого резона

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85

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    1.87
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    Кристиан — Касаткина: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина разгромит румынку на старте турнира?
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