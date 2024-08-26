Беллуччи
Итальянский теннисист впервые в карьере сыграет в основной сетке американского мэйджора.
В отличие от прошлого сезона, на этот раз Маттиа смог пройти сложнейшую квалификацию из трех матчей.
Белуччи выиграл у француза Арольда Майо, аргентинца Федерико Гомеса и поляка Камиля Майхшака.
Правда, успех 23-летнего Беллуччи не стал большим сюрпризом. На прошлой неделе он дошел до финала на «челленджере» в Кэри, а перед этим добрался до четвертьфинала на турнире в Атланте.
Совсем скоро у Италии будет еще один представитель в топ-100.
Вавринка
Стен тем временем получил wild card от организаторов Открытого чемпионата США.
Скорее всего, для швейцарского теннисиста это будет последний раз, когда он сыграет в Нью-Йорке.
В отличие от Беллуччи, Вавринка в этом месяце пока ни разу не играл.
Свой последний матч на данный момент бывшая третья ракетка мира провел в конце июля, когда уступил австралийцу Алексею Попырину во втором круге олимпийского турнира в Париже.
Также стоит отметить, что 39-летний Вавринка в этом году до сих пор провел на харде лишь два матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить 1.34, победу Вавринки букмекеры предлагают за 3.28.
Прогноз: скорее всего, итальянец обыграет звездного ветерана и чемпиона US Open-2016. Возможно, Стэн возьмет один сет, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать.
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Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи + тотал сетов больше 3,5 за 2.26.