Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге Окрытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Беллуччи — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Беллуччи

Итальянский теннисист впервые в карьере сыграет в основной сетке американского мэйджора.

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Маттиа смог пройти сложнейшую квалификацию из трех матчей.

Белуччи выиграл у француза Арольда Майо, аргентинца Федерико Гомеса и поляка Камиля Майхшака.

Прогнозы на теннис

Правда, успех 23-летнего Беллуччи не стал большим сюрпризом. На прошлой неделе он дошел до финала на «челленджере» в Кэри, а перед этим добрался до четвертьфинала на турнире в Атланте.

Совсем скоро у Италии будет еще один представитель в топ-100.

Вавринка

Стен тем временем получил wild card от организаторов Открытого чемпионата США.

Скорее всего, для швейцарского теннисиста это будет последний раз, когда он сыграет в Нью-Йорке.

В отличие от Беллуччи, Вавринка в этом месяце пока ни разу не играл.

Свой последний матч на данный момент бывшая третья ракетка мира провел в конце июля, когда уступил австралийцу Алексею Попырину во втором круге олимпийского турнира в Париже.

Также стоит отметить, что 39-летний Вавринка в этом году до сих пор провел на харде лишь два матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить 1.34, победу Вавринки букмекеры предлагают за 3.28.

Прогноз: скорее всего, итальянец обыграет звездного ветерана и чемпиона US Open-2016. Возможно, Стэн возьмет один сет, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать.

Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи + тотал сетов больше 3,5 за 2.26.